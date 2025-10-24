ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

3 દિવસ પછી થશે મંગળનું મહાગોચર, આ 5 રાશિઓના જીવનમાં મચી જશે ઉથલપાથલ !

Mangal Gochar 2025: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં મંગળનું ગોચર ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે. 27 ઓક્ટોબરે મંગળનું ગોચર ઘણી રાશિઓના જીવનમાં તોફાની પરિવર્તન લાવવાનું છે, અને તેમણે આગામી 47 દિવસ સુધી સાવધાની રાખવી પડશે.

Updated:Oct 24, 2025, 05:06 PM IST

Mangal Gochar 2025: 27 ઓક્ટોબરે મંગળ વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર કરશે. મંગળનું આ ગોચર ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે કારણ કે મંગળ પોતાની રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં મંગળને બધા ગ્રહોનો સેનાપતિ માનવામાં આવે છે. તેને હિંમત, શૌર્ય, ઉર્જા, શક્તિ, જમીન, મિલકત અને યુદ્ધનો કારક પણ માનવામાં આવે છે.   

જ્યારે મંગળ કુંડળીમાં શુભ હોય છે, ત્યારે વ્યક્તિ નિર્ભય અને હિંમતવાન હોય છે. જો કે, જ્યારે મંગળ અશુભ સ્થિતિમાં હોય છે, ત્યારે વ્યક્તિને જીવનમાં રક્ત સંબંધિત સમસ્યાઓ અને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તો ચાલો જાણીએ કે 27 ઓક્ટોબરે મંગળના ગોચર દરમિયાન કઈ રાશિના લોકોએ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે.  

વૃષભ રાશિ: આ ગોચર દરમિયાન ખર્ચમાં અચાનક વધારો શક્ય છે. કેટલાક જૂના રોકાણો નુકસાનમાં પરિણમી શકે છે. કૌટુંબિક સંબંધોમાં સંઘર્ષ અથવા વાતચીતનો અભાવ માનસિક તણાવનું કારણ બની શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ પણ આ સમય સારો માનવામાં આવતો નથી. ધીરજ અને સંયમ જાળવો. મુસાફરી કરતી વખતે સાવધાની રાખો. ઉતાવળમાં નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. વ્યવસાયિક ભાગીદારી તૂટી શકે છે અથવા સંઘર્ષ તરફ દોરી શકે છે.  

તુલા રાશિ: મંગળનું ગોચર તુલા રાશિના નાણાકીય અને આત્મસન્માન પર નકારાત્મક અસર કરશે. ખર્ચમાં વધારો થશે, અને આવકમાં અવરોધ આવશે. ગુસ્સાથી ખોટા નિર્ણયો લેવાનું શક્ય છે. વ્યવસાય અસ્થિર રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ શક્ય છે. ફક્ત સંયમ અને બચત જ રાહત આપશે. ગુસ્સામાં કોઈ પગલું ન લો, નહીંતર પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ શકે છે.  

મેષ રાશિ: મંગળનું ગોચર મેષ રાશિના લોકોનો આત્મવિશ્વાસ વધારી શકે છે, પરંતુ તે તેમના અહંકારને પણ વધારી શકે છે. આ સમય દરમિયાન ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે. કોઈપણ વિવાદ અથવા કાનૂની બાબતોમાં સામેલ થવાનું ટાળો. કામ પર સંઘર્ષની સ્થિતિ શક્ય છે. વાહન ચલાવતી વખતે સાવચેત રહો, કારણ કે અકસ્માતોનું જોખમ રહેલું છે.  

કર્ક રાશિ: મંગળનું ગોચર કાર્યસ્થળનું વાતાવરણ તમારા વિરુદ્ધ કરી શકે છે. સહકાર્યકરો સાથે વિવાદ અથવા બોસ સાથે મતભેદ શક્ય છે. માનસિક તણાવ વધી શકે છે, જે ઊંઘ અને સ્વાસ્થ્ય બંનેને અસર કરે છે. ઘરેલું જવાબદારીઓ પણ વધશે, તેથી આત્મ-નિયંત્રણ જાળવવું મહત્વપૂર્ણ છે. નાણાકીય નુકસાનનો પણ સામનો કરવો પડી શકે છે.  

ધન રાશિ: આ ગોચર તમારા ખર્ચ અને માનસિક શાંતિ બંનેને અસર કરી શકે છે. નાણાકીય યોજનાઓ ખોરવાઈ શકે છે, અને બિનજરૂરી ખર્ચાઓ વધશે. જૂના રોકાણથી નુકસાન થઈ શકે છે. નાની નાની બાબતોમાં પરિવારમાં મતભેદ થઈ શકે છે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

