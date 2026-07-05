/Guru Ast 2026: ભાગ્યના કારક ગુરુ થશે કમજોર! આ 6 રાશિઓ પર આવી શકે છે મોટી મુશ્કેલી!

Guru Ast 2026: 14 જુલાઈના રોજ અસ્ત થવાનો છે. મેષ, ધન અને મીન સહિત નાણાકીય જોખમના સૌથી વધુ જોખમમાં રહેલી 6 રાશિઓ વિશે જાણો.
Guru Ast 2026: જ્યારે પણ આકાશમાં કોઈ મુખ્ય અને પ્રભાવશાળી ગ્રહ સૂર્યની ખૂબ નજીક આવે છે, ત્યારે તેની શક્તિ થોડા સમય માટે ઓછી થઈ જાય છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ, તેને દહન કહેવામાં આવે છે. આ વર્ષે, 14 જુલાઈ, 2026ના રોજ, બ્રહ્માંડનો સૌથી શુભ અને ઉદાર ગ્રહ ગુરુ અસ્ત થશે. ગુરુને શાણપણ, સંપત્તિ, વૈવાહિક સુખ, બાળકો અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિનો નિયંત્રક માનવામાં આવે છે, તેથી તેના તેજમાં ઘટાડો જીવનના આ મોરચે થોડી સુસ્તી અથવા અવરોધો તરફ દોરી શકે છે.
વૈદિક જ્યોતિષના એક્સપર્ટના મતે, ગુરુની આ નબળી સ્થિતિ સમગ્ર માનવતાને અસર કરશે, પરંતુ 6 ચોક્કસ રાશિઓ છે, જેમના જીવનમાં અચાનક વિક્ષેપ પડી શકે છે. ચાલો સમજીએ કે આ આકાશી પરિવર્તન તમારી રાશિને કેવી રીતે અસર કરશે અને તેનો સામનો કેવી રીતે કરવો.
વૃશ્ચિક રાશિ: આ સમય નવા જીવનસાથી અથવા અજાણી વ્યક્તિ પર આંધળો વિશ્વાસ કરવાનો નથી. પૈસા ઉધાર આપવા અથવા વ્યવહારો તમારા સંબંધોમાં તિરાડ ઉભી કરી શકે છે. શક્ય તેટલા શાંત રહો અને બીજાના વિવાદોમાં દખલ કરવાનું ટાળો.
સિંહ રાશિ: કામ પર તમારી જવાબદારીઓ અચાનક વધી શકે છે. તમને સાથીદારો અથવા તમારા બોસ સાથે હળીમળીને રહેવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. માનસિક તણાવ તમારા પાચન અને ઊંઘ ચક્રને સીધી અસર કરી શકે છે, તેથી તમારા સ્વાસ્થ્યને પ્રાથમિકતા આપો.
મીન રાશિ: ગુરુ પણ મીન રાશિનો અધિપતિ છે. તમારા ચાલુ પ્રોજેક્ટ્સમાં છેલ્લી ઘડીએ અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. નાણાકીય અવરોધોને ટાળવા માટે, આજથી જ બિનજરૂરી ખર્ચ પર રોક લગાવો. ખાવાની આદતોમાં બેદરકારી લીવર અથવા પેટની સમસ્યાઓ તરફ દોરી શકે છે.
મેષ રાશિ: આ સમય દરમિયાન તમારી માનસિક સ્પષ્ટતા થોડી પ્રભાવિત થઈ શકે છે. ભલે તમે કોઈ મોટા કરાર પર હસ્તાક્ષર કરી રહ્યા હોવ અથવા નવો વ્યવસાય સાહસ શરૂ કરી રહ્યા હોવ, તેમને થોડા સમય માટે મુલતવી રાખો. એક ઉતાવળિયો નિર્ણય તમારી બચતને જોખમમાં મૂકી શકે છે.
કર્ક રાશિ: ગુરુ અસ્ત થતાં, તમારા અનિચ્છનીય ખર્ચાઓ અચાનક વધી શકે છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓએ તેમના ઇચ્છિત પદ અથવા પ્રમોશન માટે થોડી વધુ રાહ જોવી પડી શકે છે. મિલકત અથવા શેરબજારમાં મોટા જોખમો લેવાનું ટાળો.
ધન રાશિ: ગુરુ તમારી રાશિનો અધિપતિ છે, તેથી તમને આત્મવિશ્વાસનો થોડો અભાવ લાગી શકે છે. તમારી કારકિર્દીમાં ગતિ અચાનક ધીમી પડી શકે છે. નવા પ્રોજેક્ટ્સમાં ઝંપલાવવાને બદલે, જૂના, અધૂરા કાર્યોને સુધારવા માટે આ સમયનો ઉપયોગ કરો.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.