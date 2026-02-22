25 ફેબ્રુઆરીએ ખુલશે આ ગુજરાતી કંપનીનો IPO, ગ્રે માર્કેટ અત્યારથી તેજી, ચેક કરો પ્રાઇસ બેન્ડ
Upcoming IPO: આ ગુજરાતી કંપનીનો IPO 25 તારીખે ખુલવા જઈ રહ્યો છે અત્યારથી IPO પ્રીમિયમ પર પહોંચી ગયો છે, કંપની રાજકોટની છે અને કંપનીના IPOમાં ઓફર ફોર સેલનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, રોકાણકારો માટે 27 ફેબ્રુઆરી સુધી રોકાણ કરવાની તક છે.
Upcoming IPO: એન્જિનિયરિંગ કમ્પોનન્ટ્સ ઉત્પાદક ઓમ્નિટેક એન્જિનિયરિંગે(Omnitech Engineering IPO) તેના 583 કરોડ રૂપિયાના પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) માટે પ્રતિ શેર 216-227 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. કંપનીએ શુક્રવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) 25 ફેબ્રુઆરીએ ખુલશે અને 27 ફેબ્રુઆરીએ બંધ થશે. એન્કર રોકાણકારો 24 ફેબ્રુઆરીએ બોલી લગાવી શકશે.
આ IPO 418 કરોડ રૂપિયા સુધીના નવા શેર અને 165 કરોડ રૂપિયાના શેરની ઓફર ફોર સેલ (OFS)નું મિશ્રણ છે. કંપનીના પ્રમોટર ઉદયકુમાર અરુણકુમાર પારેખ દ્વારા વેચાણ માટેની ઓફર લાવવામાં આવી રહી છે. 5 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુવાળા ઓછામાં ઓછા 66 ઇક્વિટી શેર માટે બોલી લગાવી શકાય છે. કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 14.5 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ઉપલબ્ધ છે, જેનો અર્થ છે કે રોકાણકારો લિસ્ટિંગના દિવસે 7 ટકા સુધીનો ફાયદો મળી શકે છે.
આ ઓફરમાં 418 કરોડ રૂપિયા સુધીના મૂલ્યના ઇક્વિટી શેરનો નવો IPO અને ઉદયકુમાર અરુણકુમાર પારેખ સહિત હાલના શેરધારકો દ્વારા 165 કરોડ રૂપિયા સુધીના વેચાણ માટેની ઓફરનો સમાવેશ થાય છે. કંપની ઉચ્ચ-ચોકસાઇવાળા એન્જિનિયર્ડ ઘટકો અને એસેમ્બલીઓનું અગ્રણી ઉત્પાદક છે, જે ઊર્જા, ગતિ નિયંત્રણ અને ઓટોમેશન, ઔદ્યોગિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન સિસ્ટમ્સ, મેટલ ફેબ્રિકેશન અને અન્ય વિવિધ ઔદ્યોગિક એપ્લિકેશનો જેવા ઉદ્યોગોમાં વૈશ્વિક ગ્રાહકોને સપ્લાય કરે છે.
19 વર્ષના અનુભવ સાથે, કંપની હાઈ-ચોકસાઇવાળા એન્જિનિયર્ડ ઘટકો અને એસેમ્બલીઓનું ઉત્પાદન કરે છે, જેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે સલામતી-નિર્ણાયક એપ્લિકેશનોમાં થાય છે. નવા IPOમાંથી મળેલી રકમનો ઉપયોગ દેવાની ચુકવણી, બે નવા ઉત્પાદન એકમો સ્થાપવા, મૂડી ખર્ચની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા અને સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે.
30 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ પૂરા થયેલા 6 મહિના દરમિયાન અને નાણાકીય વર્ષ 2025,2024 અને 2023માં, કંપનીએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ભારત, સંયુક્ત આરબ અમીરાત, જર્મની, બલ્ગેરિયા, સ્વીડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ, ફ્રાન્સ, ઓસ્ટ્રેલિયા અને કેનેડા સહિત 24 દેશોમાં 256થી વધુ ગ્રાહકોને કસ્ટમાઇઝ્ડ હાઇ-પ્રિસિઝન એન્જિનિયર્ડ ઘટકો અને એસેમ્બલીઓ પૂરા પાડ્યા છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
