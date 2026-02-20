ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

25 ફેબ્રુઆરીએ ખુલી રહ્યો છે આ રાજકોટની કંપનીનો IPO, ગ્રે માર્કેટ અત્યારથી તેજી, જાણો

Rajkot Company Upcoming IPO: ગુજરાત સ્થિત કંપનીનો પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) 25 ફેબ્રુઆરીના રોજ રોકાણકારો માટે ખુલી રહ્યો છે. આ IPO 27 ફેબ્રુઆરી સુધી સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલશે. અત્યારથી IPO ગ્રે માર્કેટમાં ધુમ મચાવી રહ્યો છે.

Updated:Feb 20, 2026, 06:37 PM IST

Rajkot Company Upcoming IPO: ગુજરાત સ્થિત એન્જિનિયરિંગ કંપની ઓમ્નિટેક એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડનો IPO બુધવાર, 25 ફેબ્રુઆરીના રોજ ખુલી રહ્યો છે. કંપનીએ પ્રાઇસ બેન્ડ 216 રૂપિયાથી 227 રૂપિયા જાહેર કર્યો છે. એન્કર રોકાણકારો માટે બોલી 24 ફેબ્રુઆરીના રોજ થશે. 

રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (RHP) અનુસાર, કંપની આ IPO દ્વારા બજારમાંથી કુલ 583 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાની યોજના ધરાવે છે, જે રોકાણકારોમાં નોંધપાત્ર ઉત્સાહ પેદા કરી રહી છે. કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 13 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ઉપલબ્ધ છે.  

આ 583 કરોડ રૂપિયાનો IPO બે તબક્કામાં વહેંચાયેલો છે. આમાં 418 કરોડ રૂપિયાના નવા ઇક્વિટી શેર જાહેર કરવામાં આવશે, જ્યારે પ્રમોટર ઉદયકુમાર અરુણકુમાર પારેખ દ્વારા 165 કરોડ રૂપિયાના ઓફર ફોર સેલ (OFS) લાવવામાં આવશે. આનો અર્થ એ થયો કે કંપનીને આ હિસ્સામાંથી કોઈ ભંડોળ પ્રાપ્ત થશે નહીં, પરંતુ પ્રમોટર્સ તેમના હિસ્સાનો એક ભાગ વેચશે.  નવા શેર ઇશ્યૂ દ્વારા એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ દેવાની ચુકવણી, નવું ઉત્પાદન એકમ સ્થાપવા, સોલાર પેનલ ખરીદવા અને ઇન્સ્ટોલ કરવા, હાલના પ્લાન્ટ માટે નવા સાધનો ખરીદવા અને અન્ય કોર્પોરેટ જરૂરિયાતો માટે કરવામાં આવશે.  

કંપની જણાવે છે કે સ્ટોક એક્સચેન્જ લિસ્ટિંગ તેના બ્રાન્ડ મૂલ્યને વધારવા, ગ્રાહક વિશ્વાસને મજબૂત બનાવવામાં અને તેના ઇક્વિટી શેર માટે જાહેર બજાર બનાવવામાં મદદ કરશે. ઇશ્યૂનો 50 ટકા લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો (QIBs), 35 ટકા છૂટક રોકાણકારો માટે અને 15 ટકા બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો (NIIs) માટે અનામત રાખવામાં આવ્યો છે. IPO માટે બુક રનિંગ લીડ મેનેજર્સ ICICI સિક્યોરિટીઝ અને ઇક્વિરસ કેપિટલ છે, જ્યારે MUFG ઇન્ટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડને રજિસ્ટ્રાર તરીકે સોંપવામાં આવ્યા છે.  

IPO ફાળવણી 2 માર્ચે અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે. જે રોકાણકારોને શેર નહીં મળે તેમને રિફંડ 4 માર્ચથી શરૂ થશે. તે જ દિવસે સફળ રોકાણકારોના ડીમેટ ખાતામાં શેર જમા કરવામાં આવશે. કંપનીના શેર 5 માર્ચે સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટ થવાની ધારણા છે. લિસ્ટિંગ પછી, રોકાણકારો જોશે કે શેર પ્રીમિયમ પર ખુલે છે કે ડિસ્કાઉન્ટ પર.  

વ્યવસાયની દ્રષ્ટિએ, ઓમ્નિટેક એન્જિનિયરિંગ હાઈ-પ્રિસિજન એન્જિનિયર્ડ ઘટકો અને એસેમ્બલીઓનું મોટું ઉત્પાદક છે. તેના ઉત્પાદનો ઊર્જા, ઔદ્યોગિક સાધનો સિસ્ટમ્સ, મેટલ ફોર્મિંગ, ગતિ નિયંત્રણ અને ઓટોમેશન જેવા ક્ષેત્રોમાં વૈશ્વિક કંપનીઓને પૂરા પાડવામાં આવે છે.   

સપ્ટેમ્બર 2025 સુધીમાં કંપનીની ઓર્ડર બુક 1,764.78 કરોડ રૂપિયા હતી, જે નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે તેની કુલ આવકના આશરે 551 ટકા છે. બજાર તેની મજબૂત ઓર્ડર બુક અને વિસ્તરણ યોજનાઓને કારણે આ IPO પર ઉત્સુકતાથી નજર રાખી રહ્યું છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

