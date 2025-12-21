ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

2026 પહેલા ગ્રહોનો રાજા કરશે ગોચર, 29 તારીખથી આ રાશિના જાતનોનો શરૂ થશે ગોલ્ડન પીડિયર !

Surya Gochar: ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય, મૂળ નક્ષત્રથી શુક્ર-શાસિત પૂર્વાષાઢ નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. સૂર્ય 10 જાન્યુઆરી સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે, જે સૂર્ય જેવી કેટલીક રાશિઓના ભાગ્યને ચમકાવશે.
 

Updated:Dec 21, 2025, 02:53 PM IST

Surya Gochar: થોડા દિવસોમાં, ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય, પોતાનું સ્થાન બદલવાના છે. હાલમાં, તે ધન રાશિમાં પ્રવેશી રહ્યો છે. થોડા દિવસોમાં, સૂર્ય પોતાનું નક્ષત્ર બદલશે. સૂર્ય પૂર્વાષાઢ નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. આ નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ શુક્ર છે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, 29 ડિસેમ્બરે સવારે 6:37 વાગ્યે, સૂર્ય મૂળ નક્ષત્રથી પૂર્વાષાઢ નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે.   

સૂર્ય 10 જાન્યુઆરી સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે. સૂર્યનું આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. ચાલો જોઈએ કે સૂર્યના ધન રાશિમાં ગોચર થવાથી કઈ રાશિઓના જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો આવી શકે છે.

સિંહ રાશિ: મૂળ નક્ષત્રથી પૂર્વાષાઢ નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર સિંહ રાશિના લોકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમને કામ પર સારો રોકાણ સોદો મળી શકે છે, જે નફાકારક સાબિત થશે. તમે પ્રવાસ પર પણ જઈ શકો છો. તમે આર્થિક રીતે નફાકારક રહેશો. તમારા જીવનમાં રોમાંસ રહેશે. તમને પૂજા અને પ્રાર્થનામાં ખૂબ રસ હશે.  

મેષ રાશિ: મૂળ નક્ષત્રથી પૂર્વાષાઢ નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર મેષ રાશિ માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમે તમારી મહેનતનું પરિણામ જોશો. ઘરમાં શાંતિ અને ખુશી એક સુખદ વાતાવરણ બનાવશે. તમે તમારા પ્રેમી સાથે ડેટ પર પણ જઈ શકો છો. તમને તમારી આવક વધારવા માટે નવા સ્ત્રોત મળી શકે છે. નવી નોકરી મળવાની પણ શક્યતા છે.  

ધન રાશિ: મૂળ નક્ષત્રથી પૂર્વાષાઢ નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર ધનુ રાશિના લોકો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. આ સમય દરમિયાન તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારા જીવનમાં રોમાંસ અને આકર્ષણ રહેશે. ટૂંકી યાત્રાઓ પર જવાની પણ શક્યતા છે. તમને તમારા કારકિર્દીમાં નવા કાર્યો મળી શકે છે. તમે વ્યવસાયિક અને નાણાકીય રીતે સ્થિર રહેશો.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

