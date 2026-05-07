/ગ્રહોનો રાજા કરશે ગોચર, 15 મેથી આ રાશિના લોકો જીવશે રાજા જેવું જીવન, થવા લાગશે અણધાર્યા કામ!

Surya Gochar: સૂર્ય અધિક માસ પહેલા વૃષભ રાશિમાં ગોચર કરશે. શુક્ર વૃષભ રાશિનો શાસક ગ્રહ છે. અહીં, અમે તમને આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોની લાક્ષણિકતાઓ વિશે પણ જણાવીશું. ચાલો પહેલા ગોચર વિશે જણાવીએ.
Surya Gochar: સૂર્ય 15 મેના રોજ શુક્રની રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. 15 મેના બે દિવસ પછી, અધિક માસ શરૂ થશે. ત્યારથી, સૂર્ય શુક્રની રાશિમાં ગોચર કરશે. નોંધનીય છે કે સૂર્ય હાલમાં મેષ રાશિમાં છે. જે વ્યક્તિની કુંડળીમાં સૂર્ય મેષ રાશિમાં ઉચ્ચ રાશિમાં હોય છે તે ગોરો રંગનો, ભાગ્યશાળી, ધીરજવાન, ધનવાન, સમૃદ્ધ, પ્રખ્યાત, ખુશ, વિદ્વાન, ન્યાયાધીશ, સેનાપતિ, બહાદુર અને મજબૂત હોય છે. ચાલો તમને જણાવી દઈએ કે સૂર્યનું ગોચર તમારા માટે આર્થિક રીતે સારા પરિણામો લાવી રહ્યું છે. આ સમય દરમિયાન તમારે શું દાન કરવું જોઈએ અને તમારી રાશિ પર શું અસર પડશે?
વૃષભ રાશિ: સૂર્ય તમારા પહેલા ભાવમાં પ્રવેશી ગયો છે. આ સમય દરમિયાન તમે દરેક ક્ષેત્રમાં ચમકશો. આ તમારા માટે સકારાત્મક સમય રહેશે. તમારે રવિવારે લાલ ચંદન અને વાસણ પહેરવું જોઈએ.
મેષ રાશિ: મેષ રાશિ માટે, સૂર્ય બીજા ભાવમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, તેથી તમારા પરિવાર સાથે સારો સમય પસાર થશે. તમારે તમારા પૈસા સમજદારીપૂર્વક રોકાણ કરવા જોઈએ અને લાંબા ગાળા માટે યોજના બનાવવી જોઈએ. જો તમે સૂર્યના આશીર્વાદ ઇચ્છતા હોવ, તો રવિવારે ઉપવાસ કરો.
મકર રાશિ: મકર રાશિ માટે, સૂર્ય પાંચમા ભાવમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. વિવિધ રીતે પૈસાનું રોકાણ કરવાથી ફાયદો થશે. તમારું રોમેન્ટિક જીવન પણ અદ્ભુત રહેશે. તમારો પ્રેમી તમને દરેક રીતે ખુશ રાખશે. તમારે ગરીબ વ્યક્તિને ઘઉંનું દાન કરવું જોઈએ.
વૃષભ લગ્ન સાથે જન્મેલા લોકોનો રંગ ગોરો કે ઘઉંવર્ણ જેવો હોય છે. તે બળવાન, લાંબા દાંતવાળો, રજોગુણી, સદાચારી, પ્રખ્યાત, બુદ્ધિશાળી, અત્યંત ધીરજવાન, શૂરવીર, હિંમતવાન, મધુરભાષી, પ્રખ્યાત, ઈશ્વરનો ડર રાખનાર, ધનવાન, ઉદાર, સારો સંગ માણે છે, વાંકડિયા વાળ ધરાવે છે, લાંબા આયુષ્ય ધરાવતો, સુખ-સુવિધાઓનો શોખીન અને સ્ત્રી જેવો નાજુક સ્વભાવ ધરાવે છે. તે સ્વભાવે ખૂબ જ શાંત હોય છે, પરંતુ જ્યારે પ્રસંગ આવે છે, ત્યારે તે યુદ્ધ કે સંઘર્ષમાં પોતાનું અપાર પરાક્રમ દર્શાવે છે.
