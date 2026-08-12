Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /Surya Grahan Lucky Zodiac Sign: વર્ષના છેલ્લા સૂર્યગ્રહણથી 4 રાશિઓ થશે માલામાલ, જીવનમાં બનશે નાણાકીય લાભના યોગ!

Surya Grahan Lucky Zodiac Sign: વર્ષના છેલ્લા સૂર્યગ્રહણથી 4 રાશિઓ થશે માલામાલ, જીવનમાં બનશે નાણાકીય લાભના યોગ!

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 12, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:25 AM IST

Surya Grahan Lucky Zodiac Sign: આજે, હરિયાળી અમાવસ્યાના શુભ પ્રસંગે, વર્ષનું બીજું સૂર્યગ્રહણ થવાનું છે. જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, કર્ક રાશિમાં ચતુર્ગ્રહી યોગ પણ બની રહ્યો છે, જે ઘણી રાશિઓને લાભ કરશે.

1/7

Surya Grahan Lucky Zodiac Sign: આજે વર્ષનું બીજું સૂર્યગ્રહણ થવાનું છે, જે હરિયાળી અમાવસ્યા પણ છે. ભારતીય સમય મુજબ, આ સૂર્યગ્રહણ આજે રાત્રે 9:04 વાગ્યે શરૂ થશે અને 13 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ સવારે 1:27 વાગ્યે સમાપ્ત થશે.  

2/7

જો કે આ ગ્રહણ ભારતમાં દેખાશે નહીં, જેના કારણે તેનો સૂતક કાળ અશુભ રહેશે, જ્યોતિષ ગણતરીઓ ભવિષ્યવાણી કરે છે કે આ દુર્લભ ગ્રહોની યુતિ તમામ 12 રાશિઓને અસર કરશે. આમાંથી ચાર ભાગ્યશાળી રાશિઓ અત્યંત શુભ અને ફળદાયી રહેશે. ચાલો જાણીએ કે આ સૂર્યગ્રહણ સાથે કઈ ચાર રાશિઓનું ભાગ્ય બદલાશે. સૂર્યગ્રહણ દરમિયાન ચતુર્ગ્રહી યોગ પણ બની રહ્યો છે. હકીકતમાં, કર્ક રાશિમાં ચાર ગ્રહો એક સાથે હાજર છે. સૂર્યગ્રહણના દિવસે, સૂર્ય, ચંદ્ર, બુધ અને ગુરુ બધા કર્ક રાશિમાં હશે.  

3/7

સિંહ રાશિ: સૂર્ય પોતે સિંહ રાશિનો અધિપતિ હોવાથી, સિંહ રાશિના જાતકોને આ ગ્રહણ પછી આદર અને પ્રભાવમાં વધારો થશે. કાર્યસ્થળ પર તમારી નેતૃત્વ કુશળતાની પ્રશંસા કરવામાં આવશે. વ્યવસાયિકોને કોઈ મોટો સોદો અથવા ઓર્ડર મળી શકે છે. આત્મવિશ્વાસ મજબૂત રહેશે.  

4/7

મિથુન રાશિ: મિથુન રાશિ માટે, આ નાણાકીય શક્તિ અને આરામમાં વધારો થવાનો સમય રહેશે. આવકના અનેક સ્ત્રોતો વિકસિત થઈ શકે છે. જૂની લોન અથવા અટકેલા ભંડોળ પાછા મળી શકે છે. મિલકતમાં રોકાણ કરવા માટે આ અનુકૂળ સમય છે.

5/7

મેષ રાશિ: મેષ રાશિ માટે, આ સૂર્યગ્રહણ કારકિર્દી અને નાણાકીય મોરચે નવી તકો લાવશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને પ્રમોશન અથવા નવા સ્થાન માટે સારી ઓફર મળી શકે છે. નાણાકીય લાભ માટે નવી તકો ઊભી થશે.  

6/7

ધન રાશિ: આ સૂર્યગ્રહણના પ્રભાવને કારણે ધન રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં રસ વધશે. વિદેશ યાત્રા અથવા લાંબા અંતરની યાત્રાઓ શક્ય બની શકે છે, જે અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થશે. વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાં સારી સફળતા પ્રાપ્ત કરશે.

7/7

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
lucky zodiac sign
Solar Eclipse Zodiac Impact 2026

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાતમાં વધુ બે બાળકીઓના મોત સાથે મૃત્યુઆંક 27 પર પહોંચ્યો! મોતના વાયરસે મચાવ્યો...
2
3
4
5