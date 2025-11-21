નવેમ્બર મહિનાનું છેલ્લુ અઠવાડિયું 3 રાશિ માટે રહેવાનું છે ખુબ લકી, જાણો આ અઠવાડિયાની ભાગ્યશાળી રાશિઓ
Lucky Zodiac Signs Of Week: નવેમ્બરનો છેલ્લું અઠવાડિયું ગ્રહોની ઉથલપાથલથી ભરેલું રહેશે. ગ્રહો અને તારાઓની ગતિ ઘણી રાશિઓ પર અસર કરશે. કેટલાકને લાભ થશે, જ્યારે અન્યને નુકસાન થશે. અહીં, અમે ત્રણ રાશિઓ જાહેર કરી રહ્યા છીએ જે આ અઠવાડિયે ભાગ્યશાળી રાશિઓ રહેવાની છે.
Lucky Zodiac Signs Of Week: આ અઠવાડિયે આ રાશિઓના વ્યાવસાયિક, પ્રેમ અને નાણાકીય જીવનમાં કોઈપણ ફેરફાર હકારાત્મક રહેશે. નવેમ્બરના છેલ્લા અઠવાડિયામાં ગ્રહોમાં પરિવર્તન જોવા મળશે. 23મી તારીખે બુધ તુલા રાશિમાં વક્રી થશે.
આ પછી, 29મી નવેમ્બરે બુધ સીધો ગતિએ ચાલશે. આ પછી, તે ડિસેમ્બરમાં વૃશ્ચિક રાશિમાં પાછો ફરશે. આ સમયે સૂર્ય પણ વૃશ્ચિક રાશિમાં છે.
વૃષભ રાશિ: આ અઠવાડિયું વૃષભ રાશિના લોકો માટે વ્યવસાય અને રોજગારમાં ખુશી લાવશે. આ અઠવાડિયે, તમારો વ્યવસાય ખીલશે, અને નફાની શક્યતાઓ છે. તમારે વ્યવસાય માટે વિદેશ પ્રવાસ પણ કરવો પડી શકે છે. આ સમયે કોઈ મોટી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ તમને પરેશાન કરશે નહીં. તમે જે પણ આયોજન કર્યું છે તે પૂર્ણ થશે, અને ભૂતકાળના કાર્ય પૂર્ણ થશે. તમે તમારા વ્યાવસાયિક જીવનમાં પ્રગતિ કરશો, મેનેજમેન્ટ તરફથી પ્રશંસા મેળવશો. કાર્યસ્થળે પગારમાં વધારો થવાની શક્યતાઓ પણ છે.
તુલા રાશિ: તુલા રાશિના જાતકોને આ સમયે સારી નોકરીની ઓફર મળી શકે છે. વ્યવસાય પણ આશાસ્પદ છે, અને તમને અચાનક પૈસા મળી શકે છે. કોઈ મોટા પ્રોજેક્ટ ડીલને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાથી તમને નફો થશે, નસીબ તમારા પક્ષમાં છે. આ સમયે ઝડપી નફો આપતા કોઈપણ શોર્ટકટ ટાળો. પરિવાર સાથેના સંબંધો સુધરશે. તમારી માતાની સેવા કરો અને તમારા પિતા સાથે સારા સંબંધ જાળવો.
સિંહ રાશિ: આ અઠવાડિયે, સિંહ રાશિ તમારા જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારોનો અનુભવ કરશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે સારી રીતે રહેશો, અને કેટલાક લગ્ન કરી શકે છે. વધુમાં, કેટલાકને નવો પ્રેમ મળી શકે છે. વ્યવસાય અને કાર્ય તમારા માટે સકારાત્મક ફેરફારો લાવશે, જેનાથી નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ થશે. તારાઓ પણ કામ પર તમારા માટે કંઈક સારું આયોજન કરી રહ્યા છે. તમને ઇચ્છનીય નોકરીની ઓફર મળી શકે છે. શેરબજાર અથવા મિલકતમાંથી નફાની શક્યતાઓ છે. હમણાં માટે, નવા રોકાણો કાળજીપૂર્વક કરો, આ અઠવાડિયું જૂના રોકાણો પર નફો આપશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
