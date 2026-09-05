/96 દિવસ સુધી ખુશીઓથી ભરાઈ જશે આ 4 રાશિનું જીવન, શનિનું ગોચર થશે મોટો લાભ !

Saturn Transit Lucky Zodiac Sign: આ વર્ષે, શનિ ડિસેમ્બર સુધી વક્રી થશે. આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ખૂબ જ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. કેટલાક રાશિના લોકો માટે અચાનક નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે.
Saturn Transit Lucky Zodiac Sign: શનિનું ગોચર ઉંધી ગતિમાં થવું જોઈએ. શનિ ગુરુની રાશિ મીનમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. શનિ આ વર્ષે જુલાઈથી વક્રી ગતિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, શનિ 10 ડિસેમ્બર સુધી વક્રી ગતિમાં ગોચર કરશે.
શનિનું વક્રી ગતિમાં ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ સાબિત થઈ શકે છે. શનિ આ વર્ષે ડિસેમ્બર સુધી વક્રી ગતિમાં ગોચર કરશે. શનિની ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આજથી લગભગ 96 દિવસ સુધી શનિ વક્રી ગતિમાં ગોચર કરશે. આ વર્ષે, શનિની વક્રી ગોચર લગભગ ચાર રાશિઓ માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે.
વૃષભ રાશિ: 96 દિવસ માટે શનિની વક્રી ગોચર કર્ક રાશિના લોકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમને નવી નોકરીની ઓફર પણ મળી શકે છે. જીવનમાં ચાલી રહેલી સમસ્યાઓ ઓછી થવા લાગશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
મિથુન રાશિ: 96 દિવસ માટે શનિની વક્રી ગોચર કર્ક રાશિના લોકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. વ્યવસાયમાં લાભની શક્યતાઓ છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ પણ સ્થિર રહેશે. પોતાના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું ચાલુ રાખો.
કર્ક રાશિ: 96 દિવસ માટે શનિની વક્રી ગોચર કર્ક રાશિના લોકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. કારકિર્દીની સંભાવનાઓ સારી રહેશે. પરિવારમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. નાણાકીય સ્થિતિ પણ મજબૂત રહેશે.
કન્યા રાશિ: 96 દિવસ માટે શનિની વક્રી ગોચર કર્ક રાશિના લોકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. આ સમય વેપારીઓ માટે ખૂબ જ શુભ રહેશે. તમને તમારા બાળકો સંબંધિત કેટલાક સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)