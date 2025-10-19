ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

દિવાળી પર ચમકશે આ 5 રાશિઓનું જીવન, બની રહ્યો છે એવો સંયોગ જે જીવનમાં લાવશે રાજયોગ !

Diwali 2025 Lucky Sign: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ વર્ષે દિવાળી પર એક એવો યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે જે કેટલીક રાશિઓના જીવનને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખશે. આ લોકો વૈભવી જીવનનો આનંદ માણશે.
 

Updated:Oct 19, 2025, 05:02 PM IST

1/7


Diwali 2025 Lucky Sign: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ વર્ષની દિવાળી કેટલાક લોકો માટે ખૂબ જ ખાસ બની શકે છે. આ વર્ષે દિવાળી પર ત્રિગ્રહી યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે, જેના કારણે પાંચ રાશિઓ રાજયોગ પ્રાપ્ત કરશે.

2/7


વૃશ્ચિક રાશિ: દિવાળી પછી, વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને પણ સારા દિવસોનો અનુભવ થશે, અને તેમના જીવનમાંથી તમામ પ્રકારના દુ:ખ અને મુશ્કેલીઓ દૂર થશે. આ રાશિના લોકો રાજયોગ પ્રાપ્ત કરશે અને વૈભવી જીવન જીવશે.

3/7


તુલા રાશિ: દિવાળી પર બનેલો ત્રિગ્રહી યોગ તુલા રાશિના જાતકોના જીવન પર સકારાત્મક અસર કરશે. આ યોગ તેમના જીવનમાં ખુશીઓ લાવશે, અને તેમના બધા બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. તેમને પૈસા સંબંધિત સમસ્યાઓમાંથી મુક્તિ મળશે, અને તેમની નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે.  

4/7


મીન રાશિ: દિવાળી મીન રાશિ માટે અનુકૂળ સમયની શરૂઆત કરશે. ત્રિગ્રહી યોગનો પ્રભાવ સંબંધોને મજબૂત બનાવશે અને સાચો પ્રેમ લાવશે.  

5/7


મકર રાશિ: આ રાશિના જાતકો માટે પણ દિવાળી ખૂબ જ શુભ રહેશે. તેમની નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે અને તેમના જીવનમાં રાજયોગ આવશે.  

6/7


કુંભ રાશિ: આ રાશિના જાતકો માટે દિવાળી ખૂબ જ શુભ રહેશે. આ લોકોના જીવનમાં સુખ અને સમૃદ્ધિનો અનુભવ થશે, અને તેમના ધંધો નફાકારક રહેશે. આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો પર દેવી લક્ષ્મી વિશેષ આશીર્વાદ વરસાવશે.

7/7


Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

