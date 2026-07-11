/19 જુલાઈથી ચમકશે આ લોકોનું નસીબ, દેવગુરુ બૃહસ્પતિ આપશે બમ્પર લાભ ! જાણો કઈ છે એ 4 રાશિઓ

Guru Nakshatra Parivartan: 19 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ગુરુનો પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ ખૂબ જ શુભ સંયોગ બનાવી રહ્યો છે, જે સંપત્તિ, કારકિર્દી અને જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારોનો સંકેત આપે છે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી 4 રાશિના લોકોના જીવનમાં મોટા ફેરફાર આવવા જઈ રહ્યા છે.
Guru Nakshatra Parivartan: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, પુષ્ય નક્ષત્રને તમામ 27 નક્ષત્રોનો રાજા માનવામાં આવે છે. જ્યારે આ નક્ષત્ર દેવગુરુ ગુરુ સાથે સંકળાયેલું હોય છે, ત્યારે તે અત્યંત શુભ બને છે અને દુર્લભ પરિણામો આપે છે. આ દરમિયાન, 19 જુલાઈના રોજ, ગુરુદેવ પુષ્ય નક્ષત્રના ત્રીજા તબક્કામાં પ્રવેશ કરશે.
ધાર્મિક દ્રષ્ટિકોણથી, પુષ્ય નક્ષત્રમાં ગુરુનું ગોચર સુખ, સમૃદ્ધિ, જ્ઞાન અને સંપત્તિમાં વધારો કરતું માનવામાં આવે છે. ગુરુનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન ચોક્કસ રાશિઓ માટે ભાગ્યનો દ્વાર સાબિત થશે. ચાલો જાણીએ કે આ સમય દરમિયાન કઈ રાશિઓને સૌથી વધુ ફાયદો થશે.
સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિના જાતકો માટે, ગુરુનું પુષ્ય નક્ષત્રમાં ગોચર કારકિર્દી અને શિક્ષણમાં ઉત્તમ પરિણામો લાવશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને તેમની પ્રતિભા દર્શાવવાની પુષ્કળ તક મળશે. વરિષ્ઠ અને બોસ તમારા કાર્યથી ખૂબ પ્રભાવિત થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ અથવા ઉચ્ચ શિક્ષણની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને કેટલાક સારા સમાચાર મળી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી શકે છે, જેનાથી તમારી બચતમાં વધારો થઈ શકે છે.
મેષ રાશિ: પુષ્ય નક્ષત્રમાં ગુરુનો પ્રવેશ મેષ રાશિ માટે નાણાકીય અને કૌટુંબિક મોરચે અત્યંત ફાયદાકારક રહેશે. લાંબા સમયથી રોકાયેલા ભંડોળ અચાનક પાછું મળી શકે છે. રોકાણ માટે આ સારો સમય છે, જેમાં ભવિષ્યમાં નોંધપાત્ર નફો થશે. કાર્યસ્થળ પર તમારી સ્થિતિ મજબૂત બનશે. જો તમે નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમયગાળો સારી તકો પ્રદાન કરી શકે છે. ઘરમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. પૈતૃક સંપત્તિમાંથી લાભ થવાની શક્યતાઓ છે.
કર્ક રાશિ: કર્ક રાશિના જાતકો માટે, ગુરુનું નક્ષત્રમાં ગોચર વરદાનરૂપ છે. તમારી રાશિમાં ગુરુની સ્થિતિ પહેલાથી જ મજબૂત છે. સમાજમાં અને કાર્યસ્થળ પર તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. લોકો તમારી બૌદ્ધિક ક્ષમતાઓ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાની પ્રશંસા કરશે. ઉદ્યોગપતિઓ માટે, નવા સોદાઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા અથવા તેમના વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે આ ઉત્તમ સમય છે. નફો વધશે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચાલી રહેલા માનસિક તણાવમાંથી રાહત મળશે, અને તમે ઉર્જાવાન અનુભવશો.
ધન રાશિ: ગુરુ તમારી રાશિ પર શાસન કરે છે, તેથી તેના નક્ષત્ર પરિવર્તનની તમારા જીવન પર સીધી અને સકારાત્મક અસર પડશે. છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી અટકેલા કાર્યો હવે ઝડપથી પૂર્ણ થવા લાગશે. દરેક વળાંક પર નસીબ તમારી સાથે રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તમને તીર્થયાત્રા પર જવાની અથવા કોઈ શુભ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાની તક મળી શકે છે. જો તમે કોઈ લાંબી બીમારીથી પીડાતા હતા, તો તમારા સ્વાસ્થ્યમાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)