ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોભારત પહોંચ્યું મહામશીન, હવે સમુદ્રની નીચે 213 ફૂટની ઊંડાઈએ ફટાફટ દોડશે બુલેટ ટ્રેન

ભારત પહોંચ્યું 'મહામશીન', હવે સમુદ્રની નીચે 213 ફૂટની ઊંડાઈએ ફટાફટ દોડશે બુલેટ ટ્રેન

India Deepest Train: બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ માટે ઝડપથી કામ ચાલી રહ્યું છે. અમદાવાદથી મુંબઈ વચ્ચે દોડનારી બુલેટ ટ્રેન 508 કિલોમીટરનું અંતર 2 કલાક 50 મિનિટમાં પૂર્ણ કરશે.
 

Updated:Apr 05, 2026, 04:48 PM IST

Bullet Train Update

Bullet Train Update: દેશની પ્રથમ હાઈ સ્પીડ બુલેટ ટ્રેનને ઓગસ્ટ 2027થી શરૂ કરવાની તૈયારી છે. બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ માટે ઝડપથી કામ ચાલી રહ્યું છે. આ ટ્રેન શરૂ થયા બાદ અમદાવાદથી મુંબઈ (508 કિમી) માત્ર 2 કલાક 50 મિનિટમાં પહોંચી શકાશે. અમદાવાદથી મુંબઈ વચ્ચે આ ટ્રેન 21 કિમીનું અંતર જમીનની નીચે કાપશે. જેનો કેટલોક હિસ્સો સમુદ્રની નીચેથી પસાર થશે. પાણીના 213 ફૂંટ ઊંડાણમાં 250 કિમીની ઝડપે ટ્રેન દોડાવવી સરળ નથી. તે માટે ટનલ બનાવવામાં આવી રહી છે. ચીનથી આવનાર મહામશીનની મદદથી આ કામ ઝડપથી થઈ શકશે.

ચીનથી ભારત પહોંચ્યું મહામશીન

મુંબઈ-અમદાવાદ હાઈ-સ્પીડ રેલ (MAHSR) માટે સમુદ્રની નીચે ટનલ બનવાની છે. આ રૂટ પર 21 કિમીનો હિસ્સો જમીન અને પાણીની નીચે છે. પાણીના બોરિંગનું કામ કરવા માટે ચીનથી ખાશ મશીન મંગાવવામાં આવ્યું છે. સમુદ્રની નીચે ટનલ બનાવવા માટે ચીનથી ટનલ બોરિંગ મશીન  (TBM) ભારતના મુંબઈ પોર્ટ પર પહોંચી ગઈ છે. આ મશીનને જર્મનીની કંપનીના ચીન યુનિટે તૈયાર કર્યું છે. ચીનથી આ મશીન ભારત પહોંચ્યું છે.

કેમ કહેવાય છે મહામશીન?

13.65 મીટર વ્યાસવાળી ટનલ બોરિંગ મશીન (ટીબીએમ) નો ભારતમાં પ્રથમવાર કોઈ રેલ પ્રોજેક્ટમાં ઉપયોગ થશે. મેટ્રો ટનલમાં ઉપયોગ થનાર ટર્નલ મશીનનો વ્યાજ 5થી 6 મીટરનો હોય છે. ચીનથી આ મશીન ટુકડામાં આવી છે, જેને એસેમ્બલ કરવામાં ઓછામાં ઓછા 90 દિવસનો સમય લાગશે. મિક્સ્ડ-શીલ્ડ ટનલ બોરિંગ મશીનને ખોદકામવાળી સાઇટ સુધી પહોંચાડવા માટે 150થી વધુ ટ્રેલરોની જરૂર પડશે.

સમુદ્રની નીચે 7 કિમીની ટનલ

નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL) ના એમડી અચલ ખરે પ્રમાણે સમુદ્રની નીચે 7 કિલોમીટર લાંબી ટનલ બનાવવામાં સરળતા થશે. ઠાણે ક્રીકની નીચે આ સાત કિમીની ટનલ બનવાની છે. સમુદ્ર સપાટીથી આ ટનલની ઊંચાઈ 25-65 મીટર (82-213 ફૂટ) છે.

કેમ ખાસ છે આ મહામશીન

ચીનથી આવેલ આ ટીએમસી મશીન ખાસ કંપન અને અવાજની સાથે જમીનનું કટિંગ કરી ઝડપથી ખોદકામ કરે છે. કટિંગ અને ખોદકામની સાથે-સાથે આ મશીન કાટમાળ હટાવવા અને ટનલને કોંક્રીટથી મજબૂત કરવાનું કામ પણ કરશે.

ક્યારથી ચાલશે બુલેટ ટ્રેન

રેલ મંત્રાલય તરફથી આપવામાં આવેલી જાણકારી પ્રમાણે ભારતની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન 15 ઓગસ્ટ 2027 સુધી શરૂ થવાની આશા છે. પ્રથમ તબક્કામાં તે ગુજરાતના સુરતથી બિલિમોરા સેક્શન વચ્ચે ચાલશે.

 

 

કેટલો આવશે ખર્ચ

મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટનો અંદાજિત ખર્ચ પહેલા 1.1 લાખ કરોડ રૂપિયા હતો, ત્યારબાદ વધારી લગભગ 1.98 લાખ કરોડ રૂપિયા કરી દેવામાં આવ્યો.

