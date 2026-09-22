/Ketu Gochar: કેતુનો ચમત્કાર! 6 રાશિઓ પર થશે અણધાર્યો પૈસાનો વરસાદ!

Ketu Gochar Lucky Zodiac Signs: વૈદિક જ્યોતિષમાં, મોક્ષ અને રહસ્યનો ગ્રહ કેતુ 5 ડિસેમ્બર સુધી સિંહ રાશિ અને તેના પોતાના મઘ નક્ષત્રમાં રહેશે. કેતુનું આ શક્તિશાળી ગોચર 6 ભાગ્યશાળી રાશિઓને નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ અને અટકેલા નાણા અપાવશે.
Ketu Gochar Lucky Zodiac Signs: વૈદિક જ્યોતિષમાં, કેતુને એક રહસ્યમય, માયાવી ગ્રહ અને મુક્તિનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર, જો કેતુ કોઈ વ્યક્તિને તેના આશીર્વાદ આપે છે, તો તેમને અપાર શાંતિ, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ અને અણધાર્યા નાણાકીય લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. કેતુ હાલમાં સૂર્ય દ્વારા શાસિત સિંહ રાશિમાં છે અને તેના પોતાના નક્ષત્ર, મઘમાં ગોચર કરી રહ્યો છે.
સૂર્યના ઘરે, તેની પોતાની રાશિના અધિપતિ, અને તેના પોતાના નક્ષત્રમાં કેતુનું ગોચર ખૂબ જ શક્તિશાળી પરિસ્થિતિ બનાવે છે. પંચાંગ ગણતરીઓ અનુસાર, કેતુ 5 ડિસેમ્બર સુધી મઘ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ સ્થિતિ આગામી દિવસોમાં 6 રાશિઓને જબરદસ્ત નાણાકીય લાભ, કારકિર્દીમાં સફળતા અને માનસિક શાંતિ લાવશે. ચાલો જાણીએ કેતુના આ ગોચર દરમિયાન કઈ છ રાશિઓને સૌથી વધુ અનુકૂળ સમય મળશે.
વૃશ્ચિક રાશિ: કેતુના પ્રભાવને કારણે, વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે જબરદસ્ત ઉર્જા અને સમર્પણનો અનુભવ કરશે. તમે તમારા બધા કાર્યો સંપૂર્ણ પ્રામાણિકતા અને સખત મહેનત સાથે પૂર્ણ કરશો. કાર્યસ્થળ પર તમારા પ્રયત્નો સકારાત્મક પરિણામો આપશે, જેનાથી તમારા ઉપરી અધિકારીઓ ખૂબ ખુશ થશે.
સિંહ રાશિ: કેતુ તમારી રાશિ અને પોતાના નક્ષત્રમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, તેથી આ સમય તમારા માટે આશીર્વાદથી ઓછો નથી. લાંબા સમયથી અટકેલા અથવા અટકેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ પહેલા કરતાં વધુ મજબૂત અને સ્થિર બનશે, જે તમારી નાણાકીય ચિંતાઓને દૂર કરશે.
મીન રાશિ: માઘ નક્ષત્રમાં કેતુની હાજરી મીન રાશિના જાતકો માટે અત્યંત ફાયદાકારક અને ફળદાયી રહેશે. વ્યાવસાયિક અને વ્યક્તિગત જીવનને લગતી સુખદ યાત્રાઓની શક્યતાઓ છે. ભવિષ્યમાં નાણાકીય દ્રષ્ટિકોણથી આ યાત્રાઓ ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમે તમારા મનમાં આધ્યાત્મિક શાંતિનો અનુભવ કરશો.
મેષ રાશિ: મેઘ નક્ષત્રમાં કેતુનું ગોચર મેષ રાશિ માટે નવી તકોના દ્વાર ખોલશે. વ્યવસાય અથવા સ્વરોજગાર સાથે સંકળાયેલા લોકો અપેક્ષા કરતાં વધુ નફો જોશે. તમારી કાર્ય નીતિમાં સુધારો થશે, અને તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ અને ઉર્જાવાન રહેશે.
કર્ક રાશિ: કેતુનું આ ગોચર કર્ક રાશિના જાતકો માટે આત્મવિશ્વાસ અને હિંમત વધારશે. તમે સૌથી મુશ્કેલ નિર્ણયો પણ આત્મવિશ્વાસથી લેશો. કાર્યસ્થળ પર તમારા નેતૃત્વ કૌશલ્યની પ્રશંસા થશે. જે લોકો લાંબા સમયથી કોઈ યોજના પર કામ કરી રહ્યા છે તેમને હવે સફળતાનું કિરણ દેખાશે.
ધન રાશિ: કેતુની આ ચાલ ધનુ રાશિના જાતકો પર ખૂબ જ સકારાત્મક અને સુખદ અસર કરશે. કૌટુંબિક જીવનમાં સંવાદિતા વધશે, અને પરિવારના સભ્યો દરેક વળાંક પર સંપૂર્ણ સહયોગ આપશે. જો તમે કોઈ મોટો પ્રોજેક્ટ અથવા પ્રયાસ શરૂ કરી રહ્યા છો, તો પરિવારના સભ્યોનો સહયોગ તમને મોટી સફળતા અપાવશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.