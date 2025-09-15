ધમાકેદાર વરસાદ બાદ દેશમાં ચોમાસાની વિદાયની થઈ ગઈ શરૂઆત, ગુજરાતનો વારો ક્યારે આવશે?
Gujarat Weather Forecast : દેશભરમાં નૈઋત્ય ચોમાસાની વિદાયનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે. જોકે, આ વચ્ચે હજી પણ ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી છે. આજે અને આવતી કાલે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ પડવાની હવામાનની આગાહી છે. આ વખતે સિઝનમાં 27 ટકા વધુ વરસાદ વરસ્યો.
હવામાન વિભાગની સત્તાવાર જાહેરાત
દેશભરમાં ચાર મહિના સુધી ધમાકેદાર વરસાદ વરસાવ્યા બાદ નૈઋત્ય ચોમાસાએ હવે વિદાય લેવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ભારતીય હવામાન વિભાગે ગત રોજ 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ દિવસે ચોમાસાની વિદાયની સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી છે. જેમાં દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું પશ્ચિમી રાજસ્થાનના કેટલાક ભાગોમાંથી પાછું ખેંચાઈ ગયું છે. આ સાથે જ આગામી બે થી ત્રણ દિવસમાં પંજાબના કેટલાક વિસ્તારો અને ગુજરાતમાંથી પણ ચોમાસાની વિદાય માટેની પરિસ્થિતિ અનુકૂળ બની રહી છે.
ગુજરાતમાં ક્યારે વિદાય લેશે ચોમાસું
આ વર્ષે ચોમાસાએ તેના નિર્ધારિત સમય કરતાં વહેલી વિદાય લીધી છે. સામાન્ય રીતે, ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાંથી ચોમાસાની વિદાય ૧૭ સપ્ટેમ્બરની આસપાસ શરૂ થતી હોય છે. હાલમાં વિદાયની પ્રક્રિયા પશ્ચિમ રાજસ્થાનથી શરૂ થઈ છે અને આગામી દિવસોમાં તે ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતના અન્ય ભાગોને આવરી લેશે. ગુજરાતના ખેડૂતો અને નાગરિકો પણ હવે નવરાત્રી પહેલા ચોમાસાની સત્તાવાર વિદાયની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જે આગામી થોડા દિવસોમાં શરૂ થવાની પૂરી સંભાવના છે.
કેવી રીતે નક્કી થાય છે ચોમાસાની વિદાય
ચોમાસાની વિદાય માટેના માપદંડો, જેવા કે સતત પાંચ દિવસ સુધી વરસાદની ગેરહાજરી, નીચલા વાતાવરણમાં એન્ટી-સાયક્લોનિક સિસ્ટમની સ્થાપના અને હવામાં ભેજનું પ્રમાણ ઘટવું. હવે સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે.
અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગની આગાહી શું કહે છે
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, બંગાળના ઉપસાગરની સિસ્ટમ સક્રિય થશે. 14 થી 22 સપ્ટેમ્બર સુધી ગાજવીજ સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડશે. 14 થી 16 સપ્ટેમ્બર દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડશે. 17 થી 20 સપ્ટેમ્બરે રાજ્યના અનેક ભાગોમાં વરસાદ થશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં 1 થી 4 ઈંચ વરસાદ આવી શકે છે. મધ્ય ગુજરાત, અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા રહેશે. આવામાં વરસાદ ચઢશે ત્યાં પડશે તેવી સ્થિતિ સર્જાશે. તો હવામાન વિભાગની આગાહી કહે છે કે, 16 સપ્ટેમ્બર ગાજવીજ સાથે 40 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. સુરત, વલસાડ, નવસારી, તાપી, ડાંગ, દમણ, દાદરાનગર હવેલીમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. રાજ્યના અન્ય તમામ જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. મોન્સુન ટ્રફ અને સાયક્લોનિક સરક્યુલેશન સક્રિય થતા વરસાદની આગાહી છે.
