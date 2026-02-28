આ 4 રાશિઓના નામે રહેવાનો છે માર્ચ મહિનો, મોટા 6 ગ્રહોની બદલાશે ચાલ ! જાણો
March lucky Zodiac Signs: માર્ચ 2026નો મહિનો જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ખૂબ જ ઘટનાપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ મહિનો વર્ષનો પ્રથમ પૂર્ણ ચંદ્રગ્રહણ છે, જ્યારે ઘણા મુખ્ય ગ્રહો તેમની સ્થિતિ અથવા રાશિ બદલી રહ્યા છે.
March lucky Zodiac Signs: શુક્ર, ગુરુ, બુધ, સૂર્ય અને મંગળ જેવા મુખ્ય ગ્રહોની સ્થિતિ બદલાવાની અસર બધી રાશિઓ પર પડશે. કેટલીક રાશિઓ સકારાત્મક અસરોનો અનુભવ કરશે, જ્યારે અન્યને સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે.
વૃષભ રાશિ: માર્ચમાં શુક્ર અને ગુરુની સ્થિતિ તમારા પક્ષમાં માનવામાં આવે છે. તમને કામ પર નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે, અથવા પ્રમોશન માટેની ચર્ચાઓ આગળ વધી શકે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થઈ શકે છે. જો તમે કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ બનાવી રહ્યા છો, તો તમને ધીમે ધીમે સકારાત્મક પરિણામો જોવા મળી શકે છે.
તુલા રાશિ: શુક્ર તમારી રાશિ પર શાસન કરે છે, અને તેની મજબૂત સ્થિતિ તમને આરામ અને સુવિધા આપી શકે છે. ઘર, વાહન અથવા મોટી ખરીદી સંબંધિત નિર્ણયો તમારા પક્ષમાં કામ કરી શકે છે. સંબંધો પણ વધુ મધુર બની શકે છે, અને પારિવારિક વાતાવરણમાં સુધારો થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિ: ગુરુ તમારી રાશિમાં સીધો પ્રવેશ કરશે, જે એક સારો સંકેત માનવામાં આવે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થવાનું શરૂ થઈ શકે છે. અભ્યાસ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ અથવા કારકિર્દી સંબંધિત બાબતોમાં તમને રાહત મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં જોડાયેલા લોકો માટે નવી તકો પણ ઊભી થઈ શકે છે.
કુંભ રાશિ: બુધ અને મંગળની પ્રવૃત્તિ તમારા આત્મવિશ્વાસને વધારી શકે છે. કાર્યમાં વેગ આવશે, અને નવા લોકો સાથે જોડાવાથી ફાયદો થઈ શકે છે. આ સમય વ્યવસાય અથવા નેટવર્કિંગ સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે તકો લાવી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
