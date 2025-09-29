ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ઓક્ટોબર મહિનો કન્યા રાશિ સહિત આ 5 રાશિઓ માટે રહેશે અદ્ભુત, ધનથી ભરાઈ જશે ભંડાર !

October Lucky Zodiac Signs: જ્યોતિષ ગણતરી મુજબ, ઓક્ટોબર મહિનો પાંચ રાશિઓ માટે ખૂબ જ શુભ રહેશે. આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ આખા મહિના દરમિયાન શુભ પરિણામોનો અનુભવ કરી શકે છે. ઓક્ટોબર મહિનાના ભાગ્યશાળી રાશિઓના દરેક સપના પુરા થશે અને ધનનો લાભ પણ થશે.
 

Updated:Sep 29, 2025, 05:02 PM IST

1/8
image

October Lucky Zodiac Signs: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ, ઓક્ટોબર મહિનો ઘણી રાશિઓ માટે ખાસ રહેશે. ઓક્ટોબરમાં, સૂર્ય અને શનિ સહિત અનેક ગ્રહો તેમની રાશિ અને નક્ષત્રોમાં ફેરફાર કરશે.

2/8
image

ગ્રહોની સ્થિતિમાં આ ફેરફાર મેષથી મીન સુધીની રાશિઓને અસર કરશે. જ્યોતિષ ગણતરી મુજબ, ઓક્ટોબર મહિનો અત્યંત શુભ રહેશે, જ્યારે અન્ય પર પ્રતિકૂળ અસરોનો સામનો કરવો પડશે.   

3/8
image

વૃશ્ચિક રાશિ: ઓક્ટોબર વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે અનુકૂળ રહેશે. તમને આવકની નવી તકો મળશે, અને જૂના સ્ત્રોતોમાંથી પૈસા પણ વહેશે. તમે તમારી કારકિર્દીમાં નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સુધરશે. તમારી યોજનાઓ સફળ થશે.

4/8
image

વૃષભ રાશિ: ઓક્ટોબર મહિનો વૃષભ માટે ફાયદાકારક રહેશે. આ મહિને, તમારી નાણાકીય સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવી શકે છે અને આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. આ સમય તમારા કારકિર્દી માટે સારો રહેશે. તમને તમારા પરિવાર તરફથી સહયોગ મળશે, માન-સન્માન મળશે અને બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે.  

5/8
image

કર્ક રાશિ: ઓક્ટોબર કર્ક રાશિના જાતકો માટે શુભ મહિનો રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેશો અને મુસાફરીની શક્યતાઓ રહેશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે. પરિવારમાં શુભ કે શુભ ઘટનાઓ બની શકે છે. તમારા વ્યવસાયની સ્થિતિ મજબૂત થશે.  

6/8
image

કન્યા રાશિ: કન્યા રાશિના જાતકોને ઓક્ટોબર મહિનામાં શુભ પરિણામો મળવાની અપેક્ષા છે. તમને કારકિર્દીમાં પ્રગતિની તકો મળશે. તમને સારા સમાચાર મળી શકે છે. પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. તમે જે ઈચ્છો છો તે થશે. આ સમય દરમિયાન તમારા સપનાઓમાંથી એક સાકાર થઈ શકે છે.  

7/8
image

ધન રાશિ: ઓક્ટોબર ધન રાશિના જાતકો માટે સારો મહિનો રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમને નોકરીની સારી તકો મળી શકે છે. તમને વ્યવસાયમાં આગળ વધવાની તકો મળશે. તમે તમારા પરિવાર સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશો. નાણાકીય લાભના સંકેતો છે. પરિણીત લોકો તેમના જીવનસાથી સાથે યાદગાર સમય પસાર કરશે.

8/8
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

HoroscopeRashifalMasik RashifalMonthly HoroscopeGujarati Newsspiritual newsOctober Lucky Zodiac SignsOctober Month Horoscope

Trending Photos