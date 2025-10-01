7 ઓક્ટોબરે ખુલશે આ વર્ષનો સૌથી રાહ જોવાતો IPO, પ્રાઇસ બેન્ડ ₹1140 થયો નક્કી, ચેક કરો ડિટેલ
IPO News: કંપનીએ મંગળવારે જાહેરાત કરી હતી કે શેર વેચાણ 9 ઓક્ટોબર સુધી રોકાણ માટે ખુલ્લું રહેશે, જ્યારે એન્કર રોકાણકારો માટે રોકાણ 6 ઓક્ટોબરે ખુલશે. કંપનીએ IPO પ્રાઇસ બેન્ડ 1,080 રૂપિયાથી 1,140 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કર્યો છે, જેની ફેસ વેલ્યુ 10 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે.
IPO News: શેરબજારમાં રોકાણકારો માટે એક મોટી તક ઉભી થઈ છે. LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ તેનો પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) લોન્ચ કરી રહી છે. કંપનીએ આ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ અને સબ્સ્ક્રિપ્શન તારીખ જાહેર કરી છે. દક્ષિણ કોરિયન કંપની LGની પેટાકંપની LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ 7 ઓક્ટોબરે તેની પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.
કંપનીએ મંગળવારે જાહેરાત કરી હતી કે શેર વેચાણ 9 ઓક્ટોબર સુધી બોલી માટે ખુલ્લું રહેશે, જ્યારે એન્કર રોકાણકારો માટે બોલી 6 ઓક્ટોબરે ખુલશે. LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ IPO પ્રાઇસ બેન્ડ ₹1,080 થી ₹1,140 પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, જેની ફેસ વેલ્યુ ₹10 પ્રતિ શેર છે. મહત્વનું છે કે કંપનીના શેર હાલમાં ગ્રે માર્કેટમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા નથી.
ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં હ્યુન્ડાઇ મોટર્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડના લિસ્ટિંગ પછી, LG ભારતીય શેરબજારમાં પ્રવેશ કરનારી બીજી દક્ષિણ કોરિયન કંપની હશે. LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયાએ ડિસેમ્બરમાં સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (SEBI) માં તેનું IPO પ્રોસ્પેક્ટસ ફાઇલ કર્યું હતું. આ હેઠળ, પેરેન્ટ કંપની 101.8 મિલિયનથી વધુ શેર વેચશે, જે તેના હિસ્સાના લગભગ 15% છે. કંપનીને માર્ચમાં પબ્લિક ઓફરિંગ માટે નિયમનકારી મંજૂરી મળી હતી.
કંપનીએ કુલ ઇશ્યૂ કદ જાહેર કર્યું ન હતું, પરંતુ આ બાબતથી પરિચિત લોકોએ અગાઉ IPO કદ 15,000 કરોડ રૂપિયા હોવાનો અંદાજ લગાવ્યો હતો. આ પબ્લિક ઓફરિંગ સંપૂર્ણપણે વેચાણ માટે ઓફર (OFS) હોવાથી, LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયાને IPOમાંથી કોઈ આવક પ્રાપ્ત થશે નહીં. એકત્ર કરાયેલ ભંડોળ તેની દક્ષિણ કોરિયન પેરેન્ટ કંપનીને જશે.
LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયા વોશિંગ મશીન, રેફ્રિજરેટર, LED ટીવી પેનલ, ઇન્વર્ટર એર કન્ડીશનર અને માઇક્રોવેવ્સ સહિતના ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન અને વેચાણ કરે છે. તેના ઉત્પાદન એકમો નોઇડા (ઉત્તર પ્રદેશ) અને પુણેમાં સ્થિત છે. નાણાકીય મોરચે, LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયાની ઓપરેટિંગ આવક 31 માર્ચ, 2024 ના રોજ પૂરા થયેલા નાણાકીય વર્ષ માટે 64,087.97 કરોડ રૂપિયા હતી.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
