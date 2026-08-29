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સપ્ટેમ્બરમાં બદલાશે 4 મોટા ગ્રહોની ચાલ, આ 5 રાશિઓને થશે બમ્પર ધનલાભ!

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 29, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 04:32 PM IST

September Lucky Zodiac Signs: સપ્ટેમ્બર 2026માં ચાર મુખ્ય ગ્રહોનું ગોચર તમારા જીવનમાં અપાર સંપત્તિ અને સફળતાના નવા દરવાજા ખોલશે. જાણો કઈ રાશિના લોકો વાહન કે ઘર ખરીદવાના પોતાના સપના પૂરા કરશે અને કોને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે.
 

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September Lucky Zodiac Signs: સપ્ટેમ્બર મહિનો શરૂ થવાનો છે. જ્યોતિષીઓ ભવિષ્યવાણી કરી છે કે આ મહિનો ખૂબ જ ઘટનાપૂર્ણ રહેશે. આ મહિને, ચાર મુખ્ય ગ્રહો, શુક્ર, સૂર્ય, મંગળ અને બુધ, તેમની સ્થિતિ બદલશે અને નવી રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ મહત્વપૂર્ણ ગ્રહ ગોચર ઘણા દુર્લભ શુભ સંયોજનો બનાવશે, જેની સીધી અસર તમામ 12 રાશિઓના જીવન પર પડશે. જ્યારે કેટલીક રાશિઓ તેમના કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં નવી તકો મેળવશે, ત્યારે અન્ય લોકો માટે, આ સમય પુષ્કળ સંપત્તિ અને પ્રગતિના દરવાજા ખોલશે.  

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સપ્ટેમ્બર મહિનામાં અનેક રાજયોગ બનવાના છે, જેમાં બુધાદિત્ય રાજયોગ, ભદ્ર રાજયોગ, માલવ્ય રાજયોગ અને લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ જેવા મહત્વપૂર્ણ યોગો સપ્ટેમ્બરમાં બનવા જઈ રહ્યા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે જે રાશિઓમાં આ યોગો બની રહ્યા છે તેમના માટે સારા દિવસો શરૂ થવાના છે.  

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વૃષભ રાશિ: તમારી રાશિમાં શુક્રનું આગમન તમારા વ્યક્તિત્વમાં વધારો કરશે. ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થશે, વ્યવસાયમાં ઇચ્છિત નફો મળશે અને વૈવાહિક જીવન મધુર બનશે.  

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તુલા રાશિ: તુલા રાશિમાં બુધનું ગોચર તમારી વાતચીત કૌશલ્ય અને બુદ્ધિને તેજ બનાવશે. વ્યવસાયિક સોદા નોંધપાત્ર નફો અને આવકના નવા સ્ત્રોત લાવશે.  

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મીન રાશિ: મંગળ અને સૂર્યનો પ્રભાવ તમને તમારા સ્પર્ધકોને હરાવવામાં મદદ કરશે. કારકિર્દીમાં મોટી સફળતા, નવી જવાબદારીઓ અને વિદેશ બાબતો સંબંધિત સારા સમાચાર શક્ય છે.  

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મકર રાશિ: આ ગ્રહોની ચાલ તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિને નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત બનાવશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામ પૂર્ણ થશે, અને મિલકત અને વાહન ખરીદવાની મજબૂત શક્યતાઓ છે.  

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કન્યા રાશિ: તમારી રાશિમાં સૂર્યનું ગોચર તમારા આત્મવિશ્વાસ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં વધારો કરશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને પ્રમોશન, નવી તકો અને સન્માન મળશે.  

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
September Lucky Zodiac Signs
September 2026 Rajyog

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