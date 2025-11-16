ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

સિંહ અને ધન રાશિના જાતકોની વધશે ઈનકમ, નવેમ્બરનું નવું અઠવાડિયું આ 5 રાશિઓ માટે રહેશે અત્યંત શુભ !

Week lucky zodiac signs: નવેમ્બરનું આ અઠવાડિયું (17થી 23 નવેમ્બર, 2025) પાંચ રાશિના જાતકો માટે કારકિર્દી, નાણાકીય અને સામાજિક ક્ષેત્રોમાં પ્રગતિ દર્શાવે છે. આ વ્યક્તિઓને તેમના કારકિર્દીમાં તકો, માન અને લાભમાં વધારો જોવા મળશે, જેના કારણે આ સમયગાળો તેમના માટે શુભ રહેશે.
 

Updated:Nov 16, 2025, 05:02 PM IST

Week lucky zodiac signs: નવેમ્બરનું નવું અઠવાડિયું શરૂ થવાનું છે. આ અઠવાડિયું 17 નવેમ્બર, 2025થી 23 નવેમ્બર, 2025 સુધી ચાલશે. આ નવું અઠવાડિયું પાંચ રાશિના જાતકો માટે લાભ લાવશે. આ રાશિના જાતકો કારકિર્દી, નાણાકીય અને સામાજિક મોરચે નોંધપાત્ર લાભનો અનુભવ કરશે. ચાલો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.  

વૃષભ રાશિ: નવેમ્બરનું આ નવું અઠવાડિયું તમને માનસિક સ્પષ્ટતા અને નાણાકીય સ્થિરતા લાવશે. અટકેલા કાર્યોમાં ગતિ આવશે. તમારી વાતચીત કુશળતા વધશે, અને ઘર અને પરિવારમાં વાતાવરણ સહાયક રહેશે. નોકરી બદલવા અથવા વ્યવસાયમાં પ્રવેશ કરવા માંગતા લોકો માટે પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ રહેશે.  

સિંહ રાશિ: આ અઠવાડિયું સિંહ રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે, અને નવા પ્રોજેક્ટ્સથી લાભ થવાની અપેક્ષા છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો જોવા મળી રહ્યો છે, અને આવકમાં વધારો થશે. આ અઠવાડિયું ખાસ કરીને શિક્ષણ મેળવનારાઓ અથવા સર્જનાત્મક ક્ષેત્રોમાં સામેલ લોકો માટે ફાયદાકારક રહેશે.  

મીન રાશિ: આ સમય મીન રાશિ માટે આધ્યાત્મિક સંતુલન, ખુશી અને નાણાકીય શક્તિ લાવી શકે છે. માનસિક શાંતિ પ્રબળ રહેશે, અને સંબંધો વધુ મધુર બનશે. કેટલાક સારા સમાચાર મળવાની પણ પ્રબળ શક્યતા છે. આ સમય દરમિયાન ભાગીદારીનું કાર્ય સફળ સાબિત થઈ શકે છે.  

કર્ક રાશિ: આ સમયગાળા દરમિયાન ગ્રહોનો સકારાત્મક પ્રભાવ તમને રાહત અને નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓ લાવી શકે છે. કામ પર નવી જવાબદારીઓ અને પ્રશંસા મળવાની શક્યતા છે. ઘરનું વાતાવરણ શાંત અને સંતુલિત રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. તમને બીમારીઓથી મુક્તિ મળશે. કોઈપણ જૂના તણાવ અથવા વિવાદોનું નિરાકરણ પણ શક્ય છે.  

ધન રાશિ: આ અઠવાડિયું તમારા માટે ઉર્જા અને પ્રગતિથી ભરેલું રહેશે. અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ ફરીથી આગળ વધવા લાગશે. વિદેશ સંબંધિત કામમાં સકારાત્મક ફેરફારો થઈ શકે છે. તમારું સામાજિક વર્તુળ વિસ્તરશે, અને નસીબ સાથે, નાના પ્રયાસો પણ નોંધપાત્ર લાભ મેળવી શકે છે. આવક અથવા આવકના સ્ત્રોતોમાં વધારો થઈ શકે છે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

