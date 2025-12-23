ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

શક્તિશાળી ગજકેસરી યોગથી શરૂ થશે નવું વર્ષ! આ 3 રાશિઓ થશે માલામાલ !

Gajkesari Yog: નવા વર્ષ 2026માં, ગુરુ અને ચંદ્રની યુતિ ગજકેસરી યોગનું નિર્માણ કરશે, જે જ્યોતિષમાં અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. આ યોગ બધી રાશિઓ માટે ખૂબ જ સકારાત્મક માનવામાં આવે છે, પરંતુ તેનો ખાસ પ્રભાવ ત્રણ રાશિઓ પર સૌથી વધુ જોવા મળશે. 
 

Updated:Dec 23, 2025, 04:32 PM IST

Gajkesari Yog: નવું વર્ષ 2026 શરૂ થવામાં થોડા દિવસો બાકી છે, ત્યારે લોકો આ વર્ષ વિશે વધુને વધુ ચિંતિત થઈ રહ્યા છે. દરેક વ્યક્તિ વિચારી રહ્યા છે કે નવું વર્ષ કેવું રહેશે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, શુક્રવાર, 2 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ, ગુરુ અને ગુરુની યુતિ ગજકેસરી યોગનું નિર્માણ કરશે. આ દિવસે, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં ગુરુ પહેલાથી જ હાજર છે. પરિણામે, ચંદ્ર અને ગુરુનો શુભ યુતિ મિથુન રાશિમાં ગજકેસરી યોગનું નિર્માણ કરે છે.  

જ્યોતિષમાં ગજકેસરી યોગ ખૂબ જ શુભ અને લાભદાયી માનવામાં આવે છે. આ યોગના નિર્માણને કારણે, ઘણી રાશિઓ નાણાકીય લાભ અને નોકરીમાં ઉન્નતિનો અનુભવ કરશે.   

વૃષભ રાશિ: ગજકેસરી યોગ વૃષભ રાશિને આર્થિક મજબૂતી આપશે. બાકી રહેલા પૈસા પ્રાપ્ત થવાની શક્યતા રહેશે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશન અથવા પગારમાં વધારો મળી શકે છે. રોકાણના નિર્ણયો ફાયદાકારક રહેશે. કૌટુંબિક સુખ પણ વધશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી શકે છે.  

તુલા રાશિ: આ રાશિ માટે, આ યોગ ભાગીદારી અને વ્યવસાયમાં લાભ લાવશે. નવા કરાર, સોદા અથવા પ્રોજેક્ટ્સ સુરક્ષિત થઈ શકે છે. વૈવાહિક જીવન અને સંબંધોમાં સંતુલન સ્થાપિત થશે. નાણાકીય સ્થિતિમાં પણ સુધારો થશે. શિક્ષણ, આધ્યાત્મિકતા, વિદેશ યાત્રા અને કારકિર્દી વૃદ્ધિ માટે તકો મળશે. વિદ્યાર્થીઓ અને સંશોધન સાથે સંકળાયેલા લોકોને વિશેષ સફળતા મળી શકે છે.  

મિથુન રાશિ: આ રાશિ માટે આ યોગ શુભ રહેશે. 2026માં આત્મવિશ્વાસ વધશે, કારકિર્દીમાં સ્થિરતા વધશે. નવી જવાબદારીઓ ઊભી થઈ શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને વિસ્તરણની તકો મળશે. માન-સન્માન વધશે. બાકી રહેલા પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થશે. વરિષ્ઠ નેતાઓનો સહયોગ મળશે. યોગ્ય નિર્ણયો, સખત મહેનત અને સકારાત્મક વિચારસરણી સાથે, આ યોગ તમારા જીવનમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન લાવી શકે છે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

