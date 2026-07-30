ગુજરાતમાં આગામી 3 કલાક સૌથી ભારે; અમદાવાદ સહિત દક્ષિણ ગુજરાતમાં 'રેડ એલર્ટ', આ વિસ્તારોમાં આવશે પૂર!

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસું પૂરી ક્ષમતા સાથે સક્રિય થયું છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં હળવાથી લઈને અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યભરમાં ચોમાસાની સિઝનનો કુલ 55.22 ટકા વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે, જે દરમિયાન વિવિધ જિલ્લાઓમાં સાર્વત્રિક મેઘમહેર જોવા મળી રહી છે. 30 જુલાઈથી ગુજરાતને ઘમરોળવા માટે મેઘરાજા તૈયાર છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. ગુજરાતમાં અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે.
ગાજવીજ અને વીજળીના કડાકા-ભડાકા દરમિયાન નાગરિકોને ખુલ્લા મેદાનમાં ન જવા, મોટા ઝાડ નીચે આશરો ન લેવા અને ઘરમાં વીજ ઉપકરણો વાપરતી વખતે વિશેષ સાવચેતી રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં ચોમાસાની ઋતુમાં આગામી દિવસોમાં વરસાદની સંભાવનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને આજે સ્ટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર, ગાંધીનગર ખાતે રાહત કમિશનર ગૌરાંગ મકવાણાના અધ્યક્ષસ્થાને 'વેધર વૉચ ગ્રુપ'ની બેઠક યોજાઈ હતી.
હવામાન વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા નવકાસ્ટ બુલેટિન મુજબ સવારે 7:00 વાગ્યાથી આગામી ત્રણ કલાક દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ રહેશે. બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહિસાગર, દાહોદ, પંચમહાલ અને છોટાઉદેપુરમાં 5 થી 15 મીમી પ્રતિ કલાક ના દરે મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. આ દરમિયાન 40 કિમી પ્રતિ કલાકથી ઓછી ઝડપે પવન ફૂંકાવાની અને વીજળી પડવાની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી પ્રમાણે ધનુ રાશિ અને જળદાયક નક્ષત્રમાં ગ્રહો હોવાથી સારો વરસાદ થશે. અમદાવાદ સહિત ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. પાટણ, મહેસાણા, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, વડોદરા, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ તેમજ દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં હળવો વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
આગામી બે દિવસ દરમિયાન વરસાદનું જોર વધવાની ધારણા છે. અમદાવાદ તેમજ સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં અત્યંત ભારે વરસાદ માટે 'રેડ એલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. 1 ઓગસ્ટે ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતાને પગલે 'ઓરેન્જ એલર્ટ' આપવામાં આવ્યું છે.
આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં વરસાદની તીવ્રતા વધવાની શક્યતા છે. તા. 31 જુલાઈના રોજ અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી અને ડાંગમાં રેડ એલર્ટ, જ્યારે સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ભારેથી અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તા. 29 અને 30 જુલાઈ દરમિયાન પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા, ભરૂચ, સુરત અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારેથી અતિભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. તા. 1 ઓગસ્ટના રોજ ઉત્તર ગુજરાતમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે છૂટા છવાયા વિસ્તારોમાં ભારેથી અત્યંત ભારે વરસાદ વરસવાની સંભાવના છે.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં સિઝનનો સૌથી વધુ 1210.29 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે. કચ્છમાં સિઝનનો સૌથી ઓછો 95.20 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધી કુલ સરેરાશ 55.22% વરસાદ નોંધાયો છે. ભારે વરસાદના પરિણામે રાજ્યના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે અને 116 જેટલા રસ્તાઓ વાહનવ્યવહાર માટે બંધ કરવાની ફરજ પડી છે. કોઈપણ પ્રકારની વોર્નિંગ અને આપત્તિના મેસેજ નીચલા સ્તર સુધી, એટલે કે સામાન્ય માનવી અને મજૂર વર્ગ સુધી સમયસર પહોંચે તે સુનિશ્ચિત કરવા તાકીદ કરી હતી.