ભારતનું એકમાત્ર રેલ્વે સ્ટેશન, જ્યાથી આખા દેશમાં જવા માટે મળે છે ટ્રેન ! રેલ્વે લવર્સ પણ નહીં જાણતા હોય સાચો જવાબ !

Unique Railway Stations: ભારતીય રેલ્વે વિશ્વના સૌથી મોટા રેલ્વે નેટવર્કમાંનું એક છે, જ્યાં લાખો મુસાફરો દરરોજ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મુસાફરી કરે છે. અહીંના ઘણા સ્ટેશનો તેમની અનોખી સુવિધાઓ માટે પ્રખ્યાત છે જે પ્રવાસીઓને આશ્ચર્યચકિત કરે છે. 
 

Updated:Apr 11, 2026, 02:17 PM IST

Unique Railway Stations: અમે તમને એક એવા સ્ટેશન વિશે જણાવીશું, જે એટલું અનોખું છે કે ત્યાંથી દેશના લગભગ દરેક સ્થળ સુધી ટ્રેનો મળી જાય છે. આ રેલ્વે સ્ટેશન એટલું અનોખું છે કે દરેક લોકો તે જગ્યાએ એક વાર તો જરૂર જાય છે.

અનોખું રેલ્વે સ્ટેશન

ભારતમાં અનોખા ઓળખ ધરાવતા ઘણા સ્ટેશનો છે. ઉદાહરણ તરીકે, દાર્જિલિંગનું ઘુમ સ્ટેશન તેની ઊંચાઈ માટે જાણીતું છે, જ્યારે ગુજરાતમાં આવેલું નવાપુર સ્ટેશન બે રાજ્યોને જોડે છે જેમાં એક સાઈટ મહારાષ્ટ્ર અને બીજી સાઈડ ગુજરાત છે રેલ્વે સ્ટેશનની વચ્ચેથી બે રાજ્યોની રેખા પસાર થાય છે, જે તેને વધુ ખાસ બનાવે છે.  

આ સ્ટેશનથી દરેક દિશામાં જવા માટે ટ્રેનો મળશે

ઉત્તર પ્રદેશમાં સ્થિત મથુરા જંક્શન એક એવું સ્ટેશન છે જે દેશના લગભગ દરેક ભાગ સુધી ટ્રેનો પહોંચાડે છે. તે ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ અને પશ્ચિમ એમ બધી દિશાઓ સાથે સારી રીતે જોડાયેલું છે.  

આ રેલ્વે સ્ટેશન પ્રવાસીઓ માટે શા માટે ખાસ છે?

મથુરા જંકશનની સૌથી મોટી તાકાત તેની મજબૂત કનેક્ટિવિટી છે. દરરોજ સેંકડો ટ્રેનો અહીં ઉભી રહે છે, જેનાથી મુસાફરોને કનેક્ટિંગ ટ્રેનો શોધવાનું અને તેમની મુસાફરી સરળ બને છે.  

ધાર્મિક અને વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ સ્થળ

ભગવાન કૃષ્ણના શહેર મથુરામાં સ્થિત, આ સ્ટેશન ધાર્મિક રીતે બંને રીતે મહત્વપૂર્ણ છે. તે રેલ્વે નેટવર્કનું એક મુખ્ય કેન્દ્ર પણ છે, જે દેશભરના પ્રવાસીઓને જોડે છે.  

એક સ્ટેશનથી આખા ભારતનો અનુભવ

જો તમે એક જ સ્થાનથી સમગ્ર ભારતમાં મુસાફરી કરવા માંગતા હો, તો મથુરા જંકશન એક ઉત્તમ પસંદગી હોઈ શકે છે. આ સ્ટેશન માત્ર મુસાફરીને સરળ બનાવતું નથી પણ ભારતની વિવિધતાને નજીકથી પણ દર્શાવે છે.  

