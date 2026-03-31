1થી 30 એપ્રિલ સુધીનો સમય આ રાશિઓ માટે કોઈ વરદાનથી ઓછો નથી, 7 ગ્રહોની માર્ગી ચાલ કરશે માલામાલ !

April Lucky Zodiac: આ વર્ષે એપ્રિલ મહિનામાં ગ્રહોની સ્થિતિ ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે. આ મહિને ઘણા મુખ્ય ગ્રહો સીધી ગતિમાં ગોચર કરવાના છે, જે કેટલીક રાશિઓને જબરદસ્ત લાભ આપી શકે છે.
 

Updated:Mar 31, 2026, 06:10 PM IST

April Lucky Zodiac: એપ્રિલ મહિનો આવતીકાલથી શરૂ થઈ રહ્યો છે. સીધી ગતિનો અર્થ સીધી ગતિ થાય છે. જ્યારે પણ ગ્રહો સીધી ગતિમાં ગોચર કરે છે, ત્યારે તેઓ વધુ પ્રભાવશાળી બને છે. આ મહિને ગુરુ, બુધ, શનિ, શુક્ર અને મંગળ સીધી ગતિમાં ગોચર કરશે.   

આ દરમિયાન, મનના કારક સૂર્ય અને ચંદ્ર, બે એવા ગ્રહો છે જે હંમેશા સીધી ગતિમાં ગોચર કરે છે. સાત ગ્રહોનું સીધી ગતિમાં ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.   

વૃશ્ચિક રાશિ: એપ્રિલ મહિનામાં ગુરુ, બુધ, શનિ, શુક્ર, ચંદ્ર, સૂર્ય અને મંગળનું સીધું ગોચર વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. પરિવારમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. તમને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ રહેશે. ઓફિસનો તણાવ તમને વધુ અસર કરશે નહીં. તમારે કામ માટે થોડી મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય સુધરશે, અને તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે.

સિંહ રાશિ: એપ્રિલ મહિનામાં ગુરુ, બુધ, શનિ, શુક્ર, ચંદ્ર, સૂર્ય અને મંગળનું સીધું ગોચર સિંહ રાશિ માટે અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. આ સાત ગ્રહોના શુભ પ્રભાવથી તમારા માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. તમારું મન શાંતિ અને ખુશીથી ભરાઈ જશે. આજે તમને કોઈ સારા સમાચાર પણ મળી શકે છે, જેનાથી તમારા જીવનમાં ચાલી રહેલી સમસ્યાઓમાંથી રાહત મળશે.  

મિથુન રાશિ: મિથુન રાશિના જાતકો માટે, એપ્રિલ મહિનામાં ગુરુ, બુધ, શનિ, શુક્ર, ચંદ્ર, સૂર્ય અને મંગળનું સીધું ગોચર ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. વૈવાહિક જીવન સુમેળભર્યું રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમે તણાવમુક્ત અનુભવશો. તમને કોઈ મોટી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે નહીં. તમારા જીવનમાં ખુશી અને આનંદ રહેશે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

Monthly HoroscopeMonthly Horoscope 2026Horoscope monthlyApril Horoscope 2026April 2026 HoroscopeApril RashifalRashifal AprilLucky ZodiacsGujarati Newsspiritual news

