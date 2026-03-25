પાપી ગ્રહ કેતુ ગ્રહોના રાજાની રાશિમાં કરશે ગોચર, આ 3 રાશિના જાતકોને થશે અઢળક ફાયદો!
Ketu Gochar: માર્ચના અંતમાં કેતુનું મોટું પરિવર્તન થવાનું છે. કેતુનું આ ગોચર 29 માર્ચે કામદા એકાદશીના દિવસે થઈ રહ્યું છે. કેતુ હવે સૂર્યના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. આ પરિવર્તન ત્યારે થઈ રહ્યું છે જ્યારે કેતુ સૂર્યની રાશિ સિંહ રાશિમાં છે. આ પરિવર્તન ઘણી રાશિઓના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવશે. કેતુ એક માયાવી ગ્રહ છે અને પોતાના મઘ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. ચાલો જોઈએ કે આ પરિવર્તનથી કઈ રાશિઓ પ્રભાવિત થશે.
કેતુ તમને બધાથી અલગ કરે છે, તમને કોઈની સાથે આસક્તિ ન રાખવાનું શીખવે છે. જો કેતુ તમારી કુંડળીમાં અશુભ સ્થિતિમાં હોય, તો તે એકલતાનું કારણ બને છે. કેતુને ખુશ રાખવા માટે, કોઈને પણ પ્રેમ દર્શાવવાનું ટાળો. શાંત મન રાખો અને પ્રાર્થના અને પૂજા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
સિંહ રાશિ: કેતુનું ગોચર સિંહ રાશિમાં થઈ રહ્યું છે, તેથી તમે નાણાકીય સમૃદ્ધિનો અનુભવ કરશો. શનિના ઢૈયાના પ્રભાવને કારણે તમારે સાવધાન રહેવાની જરૂર પડશે. તમને પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. તમારી આવક પહેલા કરતા વધુ સારી રહેશે. સમાજમાં દરેક વ્યક્તિ દ્વારા તમારું સન્માન કરવામાં આવશે.
મેષ રાશિ: કેતુ મેષ રાશિ માટે સકારાત્મક અસરો લાવશે. તમને નફો અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ થવાની સંભાવના છે. તેથી, ખાસ કરીને સાવચેત રહો. આત્મવિશ્વાસ તમારા વ્યાવસાયિક જીવનમાં પણ તકો લાવશે. તે તમને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરશે. આ રાશિના લોકો અગાઉ અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં ફેરફાર જોશે. આ તમારા માટે સારું રહેશે. તમારા વ્યાવસાયિક જીવનમાં સુધારો થશે.
ધન રાશિ: આ સમય ધન રાશિ માટે એક સાથે બે ક્ષેત્રોમાં સારા સમાચાર લાવશે. તમને તમારા વ્યાવસાયિક જીવનમાં આગળ વધવાની તક મળશે, તેમજ વ્યક્તિગત લાભ પણ મળશે. આ સમયનો તમને લાભ થઈ શકે છે. લગ્ન પણ શક્ય છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
