સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિનો ગ્રહ ગણતરીની કલાકોમાં કરશે ગોચર, આ 3 રાશિઓના શરૂ થશે અત્યંત શુભ સમય !
Shukra Gochar: ઉત્તરાયણના એક દિવસ પહેલા શુક્ર ગ્રહનું ગોચર થઈ રહ્યું છે. શુક્ર ૫ ફેબ્રુઆરી સુધી શનિની મકર રાશિમાં રહેશે. આ ગોચર કેટલીક રાશિઓના ભાગ્યમાં ફેરફાર લાવશે તેવી અપેક્ષા છે.
Shukra Gochar: શુક્રની ચાલમાં ફેરફારથી કેટલીક રાશિઓમાં ખૂબ જ ફાયદાકારક ફેરફારો થવાની અપેક્ષા છે. આવતીકાલે, સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિનો ગ્રહ શુક્ર પોતાની રાશિ બદલવાનો છે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, 13 જાન્યુઆરીએ સવારે 4.02 વાગ્યે શુક્ર મકર રાશિમાં ગોચર કરશે.
મકર શનિની રાશિ છે. શુક્ર મકર સંક્રાંતિના એક દિવસ પહેલા ગોચર કરી રહ્યો છે. 5 ફેબ્રુઆરી સુધી શુક્ર શનિની મકર રાશિમાં રહેશે. શુક્રનું ધન રાશિથી મકર રાશિમાં ગોચર કેટલીક રાશિઓના ભાગ્યમાં ફેરફાર કરી શકે છે. તો ચાલો જાણીએ કે શુક્રના મકર રાશિમાં ગોચરથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે.
સિંહ રાશિ: ધન રાશિથી મકર રાશિમાં શુક્રનું ગોચર સિંહ રાશિના જાતકો માટે અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. અટકેલા નાણા પણ પાછા મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેવાની શક્યતા છે. અવિવાહિતોને તેમના જીવનમાં કોઈ નવી વ્યક્તિનો પ્રવેશ થઈ શકે છે. તમને વ્યવસાયમાં નફો થશે. આ સમય તમારા માટે અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે.
મેષ રાશિ: મેષ રાશિ માટે, શુક્રનું ધન રાશિથી મકર રાશિમાં ગોચર ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારી આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત રહેવાની સંભાવના છે. ઘરનું વાતાવરણ સુખદ રહેશે. આ શુક્રનું ગોચર વ્યવસાયિક દ્રષ્ટિકોણથી પણ શુભ માનવામાં આવે છે. કારકિર્દીમાં ઉન્નતિ માટે ઘણી તકો ઊભી થઈ શકે છે.
મકર રાશિ: ધન રાશિથી મકર રાશિમાં શુક્રનું ગોચર મકર રાશિના જાતકો માટે શુભ રહેવાની શક્યતા છે. તમે ખુશ રહેશો અને તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. તમને તમારા બાળકો સંબંધિત કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે, પરંતુ તમારે તમારા ખર્ચાઓ પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. નવી નોકરી શોધી રહેલા લોકોને સારા સમાચાર મળી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમે ભાગ્યશાળી રહેશો.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
