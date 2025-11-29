ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ડિસેમ્બરમાં સંપત્તિનો ગ્રહ કરશે ગોચર, આ 4 રાશિના લોકોના ભાગ્યનો થશે ઉદય !

Venus Transit: ડિસેમ્બરમાં શુક્ર પોતાની રાશિ બદલવા માટે તૈયાર છે. તે વૃશ્ચિક રાશિથી ધન રાશિમાં ગોચર કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, શુક્રને સુંદરતા, પ્રેમ, આકર્ષણ, સંપત્તિ અને આરામનો ગ્રહ માનવામાં આવે છે. શુક્ર શુભ હોય ત્યારે વ્યક્તિનું ભાગ્ય ઉદય પામે છે.
 

Updated:Nov 29, 2025, 05:02 PM IST

1/6
image

Venus Transit: જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, શુક્રનો ધનુ રાશિમાં પ્રવેશ કેટલીક રાશિઓ માટે સુવર્ણ યુગની શરૂઆત કરશે. 20 ડિસેમ્બરે શુક્ર ધન રાશિમાં ગોચર કરશે. ચાલો જાણીએ કે શુક્રના રાશિ પરિવર્તનથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે.

2/6
image

તુલા રાશિ: શુક્ર તુલા રાશિનો શાસક ગ્રહ છે, તેથી આ ગોચર તુલા રાશિના લોકો માટે અત્યંત સકારાત્મક પરિણામો લાવશે. વૈવાહિક સંવાદિતા વધશે, અને પ્રેમ સંબંધો ગાઢ બનશે. નવા સંપર્કો બનશે, જેનાથી કારકિર્દી અને વ્યવસાય બંનેને ફાયદો થશે. આ નાણાકીય રાહતનો પણ સમય છે. અટકેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. આકર્ષણ અને આત્મવિશ્વાસ વધશે.  

3/6
image

સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિના લોકો માટે, ધન રાશિમાં શુક્રનું ગોચર પ્રેમ અને સર્જનાત્મકતામાં વધારો કરશે. રોમેન્ટિક જીવન મધુર બનશે, અને સંબંધો ગરમ બનશે. આ સમય વિદ્યાર્થીઓ અને કલા સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે ખાસ કરીને ફાયદાકારક રહેશે. માન અને સન્માન વધશે, અને સારા સમાચાર મળવાની શક્યતા પણ છે. સુધારેલી નાણાકીય પરિસ્થિતિ મનને રાહત આપશે.  

4/6
image

મેષ રાશિ: શુક્રનો ધન રાશિમાં પ્રવેશ મેષ રાશિ માટે અત્યંત શુભ સાબિત થશે. નવી કારકિર્દીની શરૂઆત અને વિદેશ સંબંધિત પ્રોજેક્ટ્સ માટે તકો વધશે. નસીબ તમારી તરફેણ કરશે, અને અટકેલા કામ વેગ મેળવશે. પ્રેમ સંબંધો મજબૂત બનશે, અને અપરિણીત વ્યક્તિઓને સકારાત્મક સંબંધો મળશે. એકંદરે, આ ગોચર મેષ રાશિના લોકો માટે આત્મવિશ્વાસ અને સફળતા બંનેમાં વધારો કરશે.  

5/6
image

ધન રાશિ: શુક્ર ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે, તેથી ધન રાશિના લોકો આ ગોચરના સૌથી વધુ ફાયદા અનુભવશે. આકર્ષણ, આત્મવિશ્વાસ અને સામાજિક લોકપ્રિયતા વધશે. પ્રેમમાં નવી તકો ઉભરી આવશે, અને હાલના સંબંધો મજબૂત બનશે. કારકિર્દીમાં પ્રગતિ, નવી ઓફરો અને મુસાફરીથી લાભ પણ ક્ષિતિજ પર છે. ધન રાશિના જાતકો માટે આ સમય નવી શરૂઆત અને સકારાત્મક ઉર્જાથી ભરેલો રહેશે.  

6/6
image

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Shukra Rashi Parivartan 2025Venus Transit 2025Shukra Gochar DecemberVenus in SagittariusShukra Dhanu Rashi transitlove life Venus transitShukra Gochar date timeVenus transit predictionsastrology Venus transitShukra transit effectsDhanu Rashi Venus transitplanetary transit December 2025horoscope Venus transitGujarati Newsspiritual news

Trending Photos