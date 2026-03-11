ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોગ્રહોનો રાજકુમાર બુધ થશે ઉદય, 18 માર્ચથી મેષ રાશિ સહિત 3 રાશિઓનું ચમકશે ભાગ્ય, જાણો

ગ્રહોનો રાજકુમાર બુધ થશે ઉદય, 18 માર્ચથી મેષ રાશિ સહિત 3 રાશિઓનું ચમકશે ભાગ્ય, જાણો

Budh Transit: બુધ ગ્રહનું ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે, જ્યારે તે અન્ય કેટલીક રાશિઓ માટે તણાવનું કારણ પણ બની શકે છે. બુધનું ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે સારા સમાચાર લાવી શકે છે.
 

Updated:Mar 11, 2026, 03:12 PM IST

Budh Transit: બુધ ગ્રહોનો રાજકુમાર છે. તેની ગતિ મેષથી મીન રાશિ સુધીની રાશિઓને અસર કરે છે. હાલમાં, બુધ શનિની કુંભ રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. બુધ અસ્ત અવસ્થામાં ગોચર કરી રહ્યો છે. આ ગતિ કેટલીક રાશિઓ માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે, તો અન્ય રાશિઓ માટે પણ તણાવ પેદા કરી શકે છે.   

હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, બુધ 18 માર્ચે અસ્ત અવસ્થાથી ઉદય અવસ્થામાં ગોચર કરવાનું શરૂ કરશે. ગ્રહોનો રાજકુમાર બુધ એપ્રિલ સુધી ઉદય અવસ્થામાં રહેશે. 27 એપ્રિલે ફરીથી અસ્ત થશે. લગભગ 17 દિવસ અસ્ત રહ્યા પછી, ગ્રહોનો રાજકુમાર બુધ ઉદય પામશે. કેટલીક રાશિઓ માટે ગ્રહોના રાજકુમાર બુધના ગોચરથી સારા સમાચાર મળી શકે છે.  

તુલા રાશિ: તુલા રાશિના જાતકો માટે, બુધનું તેના અસ્તથી તેના ઉદય સ્થાનમાં ગોચર ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. બુધનો શુભ પ્રભાવ ઘણા પ્રયત્નોમાં સફળતા લાવશે. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમારે નાણાકીય બાબતોમાં વિચારપૂર્વક નિર્ણયો લેવાની જરૂર છે. આ સમય દરમિયાન તમને રોકાણના ઘણા નવા વિકલ્પો પણ મળી શકે છે.  

મેષ રાશિ: ગ્રહોના રાજકુમાર બુધનું ઉદય અવસ્થામાં ગોચર મેષ રાશિ માટે શુભ પરિણામો લાવ્યું છે. તમને નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. ઉદ્યોગપતિઓને ઘણા સારા રોકાણકારો મળી શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં કેટલાક ઉતાર-ચઢાવ આવશે, જે ચર્ચા દ્વારા ઉકેલી શકાય છે. તમને તમારા કારકિર્દીમાં ઘણા કાર્યો મળી શકે છે જે તમને વિકાસ કરવામાં મદદ કરી શકે છે.  

કુંભ રાશિ: બુધનું તેના અસ્તથી તેના ઉદય સ્થાનમાં ગોચર કુંભ રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમારી સકારાત્મકતા રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં કેટલાક ઉતાર-ચઢાવ આવશે, જેના કારણે તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. વિદ્યાર્થીઓને પણ કેટલાક સારા સમાચાર મળી શકે છે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

