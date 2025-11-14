ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ડિસેમ્બરમાં બે વાર ચાલ બદલશે ગ્રહોનો રાજકુમાર, આ રાશિઓને થશે ફાયદો, જાણો તમારું નસીબ પણ ચમકશે કે નહીં?


December Lucky Zodiac: વૈદિક જ્યોતિષમાં બુધને એક મહત્વપૂર્ણ ગ્રહ માનવામાં આવે છે. તેને ગ્રહોનો રાજકુમાર પણ કહેવામાં આવે છે. બુધ ગ્રહ બુદ્ધિ, વાણી, સંદેશાવ્યવહાર, શિક્ષણ, તર્ક, વ્યવસાય અને સંદેશાવ્યવહાર માટે જવાબદાર ગ્રહ છે. જ્યારે બુધ તેની ગતિ બદલે છે, ત્યારે તે બધી 12 રાશિઓને અસર કરે છે.
 

Updated:Nov 14, 2025, 04:59 PM IST

1/5
image

December Lucky Zodiac: કેટલીક રાશિઓ શુભ પરિણામોનો અનુભવ કરશે, જ્યારે અન્ય અશુભ પરિણામોનો અનુભવ કરશે. 2025 ના છેલ્લા મહિનામાં, ડિસેમ્બરમાં, બુધ એક વાર નહીં, પરંતુ બે વાર તેની રાશિ બદલશે. દૃક પંચાંગ અનુસાર, બુધ 6 ડિસેમ્બરે વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને પછી 29 ડિસેમ્બરે મહિનાના અંતમાં ધનુ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. બુધના બે ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે સારા નસીબ લાવશે.   

2/5
image

મીન રાશિ: મીન રાશિ માટે, બુધ આ વખતે કારકિર્દીમાં મોટા ફેરફારો અને પ્રગતિનો સંકેત આપી રહ્યો છે. જેમનું કામ લાંબા સમયથી અટકેલું છે તેમને હવે રાહત મળી શકે છે. તમારી વિચારસરણી અને અભિગમ અન્ય લોકોને પ્રભાવિત કરશે, અને તમને તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સંપૂર્ણ સમર્થન મળી શકે છે. નવા પ્રોજેક્ટ્સ, નવી જવાબદારીઓ અને પ્રમોશનની શક્યતાઓ પણ મજબૂત બની રહી છે. તમારી ક્ષમતાઓ દર્શાવવા અને તમારી સ્થિતિને મજબૂત બનાવવા માટે આ સારો સમય છે.

3/5
image

મેષ રાશિ: મેષ શુભ પરિણામોનો અનુભવ કરશે. અટકેલા કામમાં ગતિ આવશે. કારકિર્દીની નવી તકો ઊભી થશે, અને પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારીઓના સંકેતો છે. આ સમય ખાસ કરીને મીડિયા, માર્કેટિંગ અને કોમ્યુનિકેશન જેવા ક્ષેત્રોમાં કામ કરતા લોકો માટે માન્યતા અને સફળતા લાવશે. એક નાનું, સારી રીતે વિચારીને કરેલું પગલું મોટી સિદ્ધિ તરફ દોરી શકે છે. તમારા આયોજન અને સખત મહેનતથી હવે વ્યવહારુ પરિણામો મળશે.

4/5
image

મકર રાશિ: મકર રાશિના જાતકોને ફક્ત લાભ જ મળશે. રોકાણના નિર્ણયો નફાકારક રહેશે, અને વાતચીત સફળતા આપી શકે છે. જેઓ પોતાના વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરવા માંગે છે તેમને આ સમય ખૂબ અનુકૂળ રહેશે. કામ પર તમારી વાત સાંભળવામાં આવશે, અને તમારા નિર્ણયો પહેલા કરતા વધુ સ્પષ્ટતા દર્શાવશે. સર્જનાત્મકતા અને લેખન સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે આ સમય ખાસ કરીને સારો છે, કારણ કે બુધનો પ્રભાવ તમારી અભિવ્યક્તિ અને વિચારસરણી બંનેને મજબૂત બનાવશે.  

5/5
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી

budh gochar 2025Gujarati Newsprince of planetchange courseDecember Lucky Zodiacspiritual news

Trending Photos