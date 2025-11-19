ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

23 નવેમ્બરે ગ્રહોનો રાજકુમાર બદલશે રાશિ, બુધ આ 3 રાશિ કરાવશે ફાયદો !

Budh Gochar: નવેમ્બરમાં બુધ વક્રી થાય છે અને 23 નવેમ્બરે તેનું રાશિ પરિવર્તન થવાનું છે. બુધ સંદેશાવ્યવહાર અને ટેકનોલોજી સાથે સંકળાયેલો ગ્રહ છે. જ્યારે આ ગ્રહ વક્રી થાય છે, ત્યારે ગેરસમજ અને મુસાફરીમાં વિલંબ જેવા દૈનિક પ્રભાવો તમારા જીવનને અસર કરી શકે છે.
 

Updated:Nov 19, 2025, 12:19 PM IST

1/5
image

Budh Gochar: 23 નવેમ્બરે, ગ્રહોનો રાજકુમાર તેની રાશિ પરિવર્તન કરશે. બુધ, તેની વક્રી ગતિમાં, તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે, જેનાથી ઘણી રાશિઓ માટે લાભની તકો ઊભી થશે. આ ઘણી રાશિઓ માટે નાણાકીય અને કારકિર્દીમાં પ્રગતિ લાવશે. તુલા રાશિમાં બુધનું ગોચર લક્ષ્મી નારાયણ યોગ બનાવી રહ્યું છે, જે ઘણી રાશિઓ માટે લાભ લાવશે. અહીં, અમે તમને બુધના ગોચરથી લાભ મેળવનાર રાશિઓ વિશે જણાવીએ છીએ.  

2/5
image

તુલા રાશિ: તુલા રાશિ માટે, બુધનું ગોચર વ્યક્તિગત જીવનમાં લાભ લાવશે. આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે, બુધનું ગોચર મિલકત અને વાહન ખરીદવાની તકો લાવે છે. આમ, વક્રી બુધનું ગોચર આ રાશિના લોકોને લાભ આપશે. આ રાશિના લોકોએ બોલતા પહેલા કાળજીપૂર્વક વિચારવું જોઈએ. વધુમાં, IT ક્ષેત્રના લોકો માટે આ સારો સમય રહેશે.

3/5
image

મિથુન રાશિ: બુધનું ગોચર મિથુન રાશિના લોકો માટે અભ્યાસમાં સફળતા લાવશે. આ રાશિના લોકોએ પોતાની વાણી પર નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ. વધુમાં, આ લોકો માટે વ્યવસાયમાં સફળતાની શક્યતાઓ છે.  

4/5
image

કુંભ રાશિ: બુધના કારણે, કુંભ રાશિના લોકોને ભાગ્ય સાથ આપશે. તેમને શિક્ષણમાં પણ ફાયદો થશે. આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે લગ્ન નિશ્ચિત થઈ શકે છે. એકંદરે, બુધનું ગોચર કુંભ રાશિના લોકો માટે અનુકૂળ રહેશે.  

5/5
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

Horoscope budh gocharMercury zodiac signBudh Gocharmercury transit newstula rashiRashifalRashifal in gujaratiGujarati Newsspiritual news

Trending Photos