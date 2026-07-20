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ગ્રહોનો રાજકુમાર કર્ક રાશિમાં કરશે ગોચર, આ 4 રાશિઓના શરૂ થશે ગોલ્ડન દિવસો!

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 20, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:21 PM IST

Budh Gochar Lucky Zodiac Signs: 5 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ બુધનું કર્ક રાશિમાં ગોચર, કારકિર્દી, વ્યવસાય અને નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં સકારાત્મક ફેરફારો દર્શાવે છે. આ સમયગાળો નવી તકો અને સફળતા લાવી શકે છે. તો ચાલો જાણીએ કે આ બુધ ગોચરથી કઈ રાશિના લોકોને ફાયદો થશે.
 

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Budh Gochar Lucky Zodiac Signs: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, બુદ્ધિ, તર્ક, વ્યવસાય અને સંદેશાવ્યવહાર માટે જવાબદાર ગ્રહ બુધનું રાશિ પરિવર્તન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, 5 ઓગસ્ટના રોજ બુધ મિથુન રાશિથી ચંદ્રની રાશિ કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે. તે 22 ઓગસ્ટ સુધી આ રાશિમાં રહેશે.  

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ખરેખર, કર્ક રાશિ જળ રાશિ છે, અને બુધનો આ ભાવનાત્મક રાશિમાં પ્રવેશ લોકોના વિચાર, કાર્યશૈલી અને સંદેશાવ્યવહારને પ્રભાવિત કરશે. બુધનું આ ગોચર વ્યવસાય અને કારકિર્દીની દ્રષ્ટિએ કેટલીક રાશિઓ માટે અત્યંત ફળદાયી અને આર્થિક રીતે ફાયદાકારક સાબિત થવાનું છે. ચાલો જાણીએ કે 5થી 22 ઓગસ્ટ દરમિયાન કઈ રાશિઓના ભાગ્યમાં પરિવર્તન આવશે.  

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તુલા રાશિ: તુલા રાશિના જાતકો માટે, બુધનું ગોચર કર્મના દસમા ભાવમાં થઈ રહ્યું છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. તમને તમારા બોસ અને વરિષ્ઠ લોકો તરફથી સંપૂર્ણ સમર્થન મળશે, જેનાથી પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારીઓનો માર્ગ મોકળો થશે. નવો વ્યવસાય શરૂ કરવા અથવા હાલના કાર્યને વિસ્તૃત કરવા માંગતા લોકો માટે, 5 ઓગસ્ટથી 22 ઓગસ્ટ સુધીનો સમયગાળો અત્યંત અનુકૂળ છે. સમાજ અને કાર્યસ્થળમાં તમારું માન વધશે. તમે એક નવી ઓળખ સ્થાપિત કરશો.  

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મિથુન રાશિ: બુધ તમારી રાશિનો અધિપતિ છે, અને આ ગોચર તમારી રાશિના બીજા ભાવ, ધન અને વાણીના ભાવમાં થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. અટકેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. તમારા બેંક બેલેન્સમાં વધારો થશે. તમારી વાણીમાં નોંધપાત્ર આકર્ષણ હશે. માર્કેટિંગ, મીડિયા, હિમાયત અને કન્સલ્ટન્સી સાથે સંકળાયેલા લોકો વાટાઘાટો દ્વારા મોટા કરારો મેળવી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે, અને તમને શુભ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવાની તક મળશે.  

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મીન રાશિ: મીન રાશિ માટે, બુધનું આ ગોચર પાંચમા ભાવમાં, શિક્ષણ, બુદ્ધિ અને બાળકોના ભાવમાં થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહેલા અથવા ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓને એકાગ્રતામાં વધારો અને સકારાત્મક પરિણામોનો અનુભવ થશે. સટ્ટા બજાર, શેરબજાર અથવા લોટરી સાથે સંકળાયેલા લોકો આ સમયગાળા દરમિયાન અચાનક નાણાકીય લાભનો અનુભવ કરી શકે છે, પરંતુ સમજદારીપૂર્વક રોકાણ કરો. તમને તમારા બાળકો તરફથી કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે, જે તમારા હૃદયમાં આનંદ લાવશે. તમારું પ્રેમ જીવન પણ વધુ સુખદ બનશે.

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કન્યા રાશિ: કન્યા રાશિના જાતકો માટે, બુધનું આ ગોચર આવક અને નફાના અગિયારમા ભાવમાં થઈ રહ્યું છે. બુધ તમારી રાશિ પર પણ શાસન કરે છે, તેથી આ સમય આશીર્વાદરૂપ છે. તમારા આવકના સ્ત્રોતોમાં વધારો થશે. જો તમે પાર્ટ-ટાઇમ કામ અથવા રોકાણ દ્વારા કમાણી કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમય નફાકારક રહેશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓ કામ પર નોંધપાત્ર સફળતા મેળવી શકે છે. વ્યવસાયિકો માટે, કોઈ મોટા વ્યવસાયિક સોદાને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની પ્રબળ સંભાવના છે. આ સમયગાળા દરમિયાન લાંબા સમયથી અટકેલી મહત્વાકાંક્ષાઓ અને યોજનાઓ પૂર્ણ થઈ શકે છે.  

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
Budh Gochar August 2026
lucky zodiac signs Mercury transit
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