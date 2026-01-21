ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ફેબ્રુઆરીની શરૂઆતમાં ગ્રહોનો રાજકુમાર કરશે ગોચર, આ 3 રાશિઓનું સૂતેલું ભાગ્ય જાગશે !

Budh Gochar: 3 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ ગ્રહોનો રાજકુમાર બુધ શનિની કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જેનો પ્રભાવ બધી રાશિઓ પર પડશે. આ સમયગાળા દરમિયાન ઘણી રાશિઓની નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે અને તેમના કાર્યમાં નવી તકો ઉભરી આવશે. આ ગોચર નોકરી, આવક અને કારકિર્દીની દ્રષ્ટિએ સકારાત્મક ફેરફારો લાવશે. 
 

Updated:Jan 21, 2026, 01:06 PM IST

Budh Gochar: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં બુધ ગ્રહ વિચારવાની ક્ષમતા, વાતચીત, વ્યવસાય અને આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલો છે. ફેબ્રુઆરીની શરૂઆતમાં, બુધ પોતાનો માર્ગ બદલીને કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, એટલે કે તે 3 ફેબ્રુઆરીએ શનિની રાશિ કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જોકે, શનિનો સાડા સતી અને રાહુ હાલમાં કુંભ રાશિમાં છે, જેના પરિણામે 3 ફેબ્રુઆરીએ શનિ, રાહુ અને બુધનો કુંભ રાશિમાં એક સાથે પ્રભાવ પડશે.   

આ પરિવર્તન બધી રાશિઓ પર અસર કરશે, પરંતુ આ સમય કેટલીક રાશિઓ માટે ખાસ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. કેટલાક લોકોના ભાગ્યમાં ફેરફાર જોવા મળી શકે છે, ખાસ કરીને નોકરી, આવક અને નવી તકોના સંદર્ભમાં. ચાલો જાણીએ કે આ ગોચરથી કઈ રાશિઓને નોંધપાત્ર ફાયદો થઈ શકે છે.  

વૃશ્ચિક રાશિ: આ રાશિ માટે, બુધ ગોચર સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો સૂચવે છે. આ સમય દરમિયાન, વાહન અથવા મિલકત સંબંધિત નિર્ણયો લઈ શકાય છે. રોજગાર અથવા વ્યવસાયમાં સખત મહેનત કરવાથી સકારાત્મક પરિણામો મળશે. પરિવાર અને સંબંધોમાં સંતુલન જળવાઈ રહેશે, અને આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી શકે છે, જેનાથી ભવિષ્યમાં આત્મવિશ્વાસ વધશે.  

મેષ રાશિ: આ રાશિ માટે, આ બુધ ગોચર આવક સંબંધિત બાબતોમાં રાહત લાવશે. આ સમયગાળા દરમિયાન આવકમાં વધારો થવાના સંકેતો છે, અને જૂના રોકાણો પણ નફામાં વધારો કરી શકે છે. કામ પર નવી જવાબદારીઓ ઉભી થઈ શકે છે, જેનાથી પ્રગતિની તકો ઉભી થઈ શકે છે. કૌટુંબિક સહયોગ મળશે, અને ઘરનું વાતાવરણ સકારાત્મક રહેશે. બાળકો સંબંધિત સારા સમાચાર પણ મનમાં આનંદ લાવી શકે છે.  

મકર રાશિ: આ રાશિ માટે, આ સમયગાળો નાણાકીય અને કારકિર્દી બંને દ્રષ્ટિએ મજબૂત સાબિત થઈ શકે છે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે, અને નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. કામ પર નવી તકો ઊભી થઈ શકે છે, જેનાથી આવકના વધારાના રસ્તા ખુલી શકે છે. તમારા શબ્દોનો પ્રભાવ વધશે, જેના કારણે લોકો તમારી વાત ધ્યાનથી સાંભળશે અને સહયોગ પણ કરશે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

