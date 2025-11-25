99 ઘર, 100 એકરમાં ફાર્મ હાઉસ, બોટ અને 10 ઘોડાનો માલિક, કમાલનો ઈન્વેસ્ટર છે આ સિંગર, બનાવી કરોડોની સંપત્તિ
Mika Singh Networth: ઘરોમાં અને મંડળીની સાથે જાગરણમાં ગીત ગાનાર સિંગર મીકા સિંહને આજે કોઈ ઓળખની જરૂર નથી. એક-એક ગીત માટે લાખો-કરોડો ચાર્જ કરનાર મીકા સિંહ ક્યારેક 75 રૂપિયામાં ગીત ગાતો હતો.
Mika Singh Net Worth: ઘરોમાં અને મંડળી સાથે જાગરણમાં ભજન ગાનાર સિંહર મીકા સિંહને આજે કોઈ ઓળખની જરૂર નથી. એક ગીત માટે લાખો રૂપિયા ફી લેનાર મીકા એક સમયે 75 રૂપિયામાં ગીત ગાતો હતો. આજે સિંગરની પાસે 99 ઘર, 100 એકરમાં પોતાનું ફાર્મ હાઉસ, ખુદનું પ્રાઇવેટ લેક અને પર્સનલ બોટ છે. જો તમે વિચારો છે કે મીકાએ 414 કરોડ રૂપિયાની આ સંપત્તિ માત્ર ગીતો ગાયને બનાવી છે તો તમે ખોટું વિચારી રહ્યાં છો. તે સારા ગાયકની સાથે સ્માર્ટ ઈન્વેસ્ટર પણ છે. સાચા પ્લાનિંગ અને રોકાણની મદદથી તેણે કરોડોની સંપત્તિ બનાવી છે.
એક સમયે 75 રૂપિયા ફી
લાંબા સંઘર્ષ અને ઘણી હાર બાદ, મીકા સિંહને બોલિવૂડમાં સફળતા મળી. તે જાગરણ, કીર્તન અને કવ્વાલી ગાતો હતો. પિંકવિલાને આપેલા એક ઇન્ટરવ્યુમાં, મીકા સિંહે કહ્યું હતું કે તેનો પહેલો પગાર ફક્ત 75 રૂપિયા હતો. જે એક સમયે 75 રૂપિયામાં ગાતો હતો, આજે તે સ્ટેજ શો માટે 50 લાખ રૂપિયા સુધી ચાર્જ કરે છે. મેન્સ એક્સપીના અહેવાલ મુજબ, મીકા સિંહ ફિલ્મોના તેના એક ગીત માટે 10 થી 13 લાખ રૂપિયા લે છે. જ્યારે ઇવેન્ટ્સમાં ગાવાની તેની ફી 30 થી 50 લાખ રૂપિયા છે. દર મહિને તે સરેરાશ 32 લાખ રૂપિયા કમાય છે. તેની વાર્ષિક આવક 4 કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે.
કઈ રીતે ખરીદ્યા 99 ઘર
મીકા સિંહે વર્ષ 2012મા પોતાનું પ્રથમ ઘર ખરીદ્યું હતું. ત્યારબાદ આ સિલસિલો શરૂ થયો. તેની પાસે કેટલાક નાના તો કેટલાક મોટા ઘર છે. ક્યાંક તેણે ફ્લેટ લીધો તો ક્યાંક બંગલો. કુલ મળી તેની પાસે 99 ઘર છે. તેનું માનવું છે કે જમીન ક્યારેય ગદો આપતી નથી. તેણે રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ પર વિશ્વાસ કર્યો. તેનું માનવું છે કે કેટલાક લોકો ઘરેણા, કે અન્ય વસ્તુમાં રોકાણ કરે છે, પરંતુ મને જમીનમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ છે. તેણે પોતાની સંપત્તિઓ પર 150 લોકો માટે રોજગારીની તક પણ ઉભી કરી છે.
100 એકરમાં ફાર્મ હાઉસ અને પોતાનો પ્રાઇવેટ આઈલેન્ડ
મીકા સિંહ પહેલો ભારતીય ગાયક છે જેની પાસે પોતાનો ખાનગી ટાપુ છે. તેમની પાસે 100 એકર ખેતીલાયક જમીન, પોતાનું તળાવ, એક ખાનગી હોડી અને 10 ઘોડા છે. તેમનું ફાર્મહાઉસ લગભગ 100 એકરમાં ફેલાયેલું છે.
લક્ઝરી કારથી લઈને પ્રાઇવેટ જેટનો માલિક
મીકા સિંહ લક્ઝરી ગાડીઓનો શોખીન છે, તેની પાસે 1.46 કરોડ રૂપિયાની પોર્શ પૈનામેરા, 80 લાખની હમર એચ3, 3 કરોડની લેમ્બોર્ગિની, 76 લાખની ફોર્ડ મસ્ટેમ્ગ, 1.07 કરોડની મર્સિડીઝ જીએલએસ જેવી ઘણી વૈભવી કાર છે. આ સિવાય તેની પાસે પ્રાઇવેટ જેટ છે.
મીકા સિંહ ફક્ત તેના ગાયન દ્વારા જ નહીં પરંતુ તેના સ્માર્ટ રોકાણો દ્વારા પણ અબજોપતિ બન્યો.
મીકા સિંહે પોતાની ગાયકીમાંથી મળેલી કમાણીનું સમજદારીપૂર્વક રોકાણ કરીને અબજો રૂપિયાની સંપત્તિ એકઠી કરી છે. તેમણે મુખ્યત્વે રિયલ એસ્ટેટ રોકાણો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું, રિયલ એસ્ટેટમાં નોંધપાત્ર રકમનું રોકાણ કર્યું અને ઉત્તમ વળતર મેળવ્યું. તેમણે આ નાણાં કંપનીઓમાં પણ રોકાણ કર્યા. તેમણે શેરબજારથી લઈને હોસ્પિટાલિટી ક્ષેત્ર સુધીના ક્ષેત્રોમાં રોકાણ કર્યું છે.
