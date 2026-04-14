સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ અને હિમાલય વચ્ચે કાકા-બાપાના પોયરા જેવો છે સંબંધ! દુનિયા આખી આ રહસ્યથી અજાણ હતી

Link Between The Himalayas And The Strait Of Hormuz : દુનિયાનો સૌથી વ્યસ્ત તેલ રુટ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ હાલ ચર્ચામાં છે. અહીં તણાવ વધતા સમગ્ર વિશ્વમાં તેલના સપ્લાયને અસર થઈ છે. પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ કાબૂ બહાર પહોચ્યા છે, તો ગેસ સંકટ આવી ચઢ્યું છે. પરંતું શું તમે જાણો છો કે, દુનિયાનો આ તેલ માર્ગને દુનિયાના સૌથી ઉંચા પહાડ હિમાલય સાથે ખાસ કનેક્શન છે. આ સમુદ્રી માર્ગ આપોઆપ નથી બન્યો. શું છે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ અને હિમાલય વચ્ચેનો નાતો જાણીએ. 
 

Updated:Apr 14, 2026, 02:16 PM IST

આ બંને એક જ ઘટનાને કારણે સર્જાયા

હિમાલય અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝની વચ્ચે એક સંબંધ છે. આ બંને એક જ ઘટનાને કારણે સર્જાયા છે. પશ્ચિમથી સાંકડો સમુદ્રી રસ્તો અને પૂર્વમાં હિમાલય. લાખો વર્ષો પહેલા ગાયબ થયેલા ટીથિસ સાગરમાં બંનેનો જન્મ થયો હતો. ટેક્ટોનિક પ્લેટની ટક્કરથી મહાસાગર તો ગાયબ થઈ ગયો, પરંતું તે સમયે એક જળમાર્ગ અને બીજી જગ્યાએ દુનિયાની સૌથી ઉંડી પહાડી આકાર પામી. 

સમુદ્રનો મોટો હિસ્સો ધીરે ધીરે નષ્ટ થવા લાગ્યો

અહીં લાખો વર્ષો પહેલા ગાયબ થઈ ગયેલા એક વિશાળ સાગરના અંશ પણ મળી આવે છે. એ સાગરે જ હિમાલય પર્વતનું નિર્માણ કર્યું હતું. બંને જગ્યા એકબીજાથી હજારો કિલોમીટર દૂર છે, છતાં તેમનો જન્મ જુના સાગરથી થયો છે. લગભગ 25 કરોડ વર્ષ પહેલા પૃથ્વી પર આજ જેવા મહાદ્વીપ ન હતા. ઉત્તરમાં લૌરિશિયા અને દક્ષિણમાં ગોંડવાના નામની બે મહાકાય જમીન હતી. આ વચ્ચે ફેલાયેલો ટીથિસ સાગર. આ એક વિશાળ સમુદ્ર હતો, જે સમગ્ર પૃથ્વીને બે ભાગમાં વહેંચતો હતો. ધીરે ધીરે પૃથ્વીની ટેક્ટોનિક પ્લેટ્સમાં હલનચલન થવા લાગી. અરેબિયન પ્લેટ ઉત્તરની તરફ સરકવા લાગી, અને યુરેશિયન પ્લેટ સાથે તેની ટક્કર થઈ. આ ટક્કરથી ટીથિસ સાગરનું પાણી દબાવા લાગ્યું. સમુદ્રનો મોટો હિસ્સો ધીરે ધીરે નષ્ટ થવા લાગ્યો. જ્યાં પાણીનું દબાણ થયું, ત્યાં બીજી તરફ જમીન પર પહાડી રચાઈ. 

સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ કેવી રીતે બન્યું

અરેબિયન પ્લેટના ઉત્તરની તરફ ધકેલાવાથી ટીથિસ સાગરનો પશ્ચિમી ભાગ સંકોચાઈ ગયો. તેના કારણે આજનો સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ નિર્માણ પામ્યું. આ સાંકડો સમુદ્રી રસ્તો ફારસની ખાડીને અરબ સાગર સાથે જોડે છે. આ ટક્કરે ઈરાનમા જાગ્રોસ પર્વતનું પણ નિર્માણ કર્યું. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ટીથિસ સાગરનો છેલ્લો બચેલો ભાગ છે, જે હવે એક સાંકડી દરિયાઈ ગલીની જેમ દેખાય છે. લાખો વર્ષોથી ટેક્ટોનિક ગતિવિધિએ સમગ્ર સમુદ્રને આ નાનકડી જગ્યામાં સમેટીને મૂકી દીધો. આ જ કારણ છે કે, અહીંથી દુનિયાનો સૌથી તેલ વેપાર અહીંથી થાય છે.  

હિમાલયનો જન્મ પણ એ જ સાગરથી થયો

હવે હજારો કિલોમીટર પૂર્વની તરફ જઈએ. હિમાલય પર્વત પણ એ જ ટીથિસ સાગરથી બનેલો છે. અંદાજે 4 થી 5 કરોડ વર્ષો પહેલા ભારતીય પ્લેટ યુરેશિયન પ્લેટ સાથે ટકરાઈ હતી. બંને પ્લેટ મહાદ્વીપ હતી. તેથી તે એકબીજાની નીચે ન ધસી પડી, પરંતું એકબીજામાં સંકોચાઈ ગઈ. આ ટક્કરથી ટીથિસ સાગરનું સમુદ્રી જળ વચ્ચે જ ફસાઈ ગયું. સમુદ્રની માટી, ચુના પત્થર, અને સમુદ્રી જીવોના અવશેષ ઉપર ઉઠતા ગયા. પ્લેટ પર બીજી પ્લેટ દબાતા અને મોલ્ડ થવાથી અહી હિમાલય પર્વતનું નિર્માણ થયું. આજ કારણ છે કે, આજે પણ એવરેસ્ટની ચોટી પર સમુદ્રી જીવોના અવશેષ મળતા રહે છે. એટલે કે, એવરેસ્ટની ચોટી ક્યારેક સમુદ્રનું તળ હતું.   

બંને જગ્યાનું રહસ્ય એક જ 

ટીથિસ સાગર એકસાથે ગાયબ ન થયો. તે ધીરે ધીરે અલગ અલગ વિસ્તારોમાં બંધ થવા લાગ્યો. પશ્ચિમમાં અરેબિયન પ્લેટના ટક્કરથી સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ બન્યો. પૂર્વમાં ભારતીય પ્લેટની ટક્કરથી હિમાલય રચાયો. એક  જ સાગરના બે અલગ અલગ પરિણામ આવ્યા. હવે જગ્યા સંકોચાતા જળધારા બની ગઈ હતી, જે આજે દુનિયાના સૌથી મહત્વપૂર્ણ તેલમાર્ગમાં પરિણમી છે. બીજી જગ્યાએ દુનિયાની સૌથી ઉંચી પહાડી બની છે. બંને જગ્યાના મૂળ ટિથીસ સાગર છે, તેની માટી આજે પણ બંને જગ્યાએ છે. 

હિમાલય આપણને રોજ યાદ અપાવે છે કે, સમુદ્રને કારણે કેવી રીતે પહાડી પણ બની શકે

કાહરાથી 100 કિલોમીટર દક્ષિણમાં વાદી અલ-હુતનમાં હવાથી માટીના આકૃતિઓ નિર્માણ પામી. અહીં પર જ 400 થી વધુ સમુદ્રી જીવોના કંકાલ અને જીવાશ્મી મળ્યા હતા. આ જગ્યા 25 કરોડ વર્ષોથી 3.50 કરોડ વર્ષોની વચ્ચે ટીથિસ સાગરના ગાયબ થવાથી બની છે. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પર આજે તણાવભર્યો માહોલ છે, તે ભૂગોળના પુસ્તકોનો જ એક ઈતિહાસ છે. તો હિમાલય આપણને રોજ યાદ અપાવે છે કે, સમુદ્રને કારણે કેવી રીતે પહાડી પણ બની શકે છે. વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે, ટીથિસ સગાર હવે સમગ્ર રીતે બંધ થવા આવ્યો છે. ભવિષ્યમાં પૃથ્વીની પ્લેટ પણ હલનચલન કરશે, અને નવી ભૌગોલિક આકૃતિઓ રચાતી રહેશે.  

