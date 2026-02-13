ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

સૂર્યનું કુંભ રાશિમાં ગોચર છે ખાસ, રાહુ અને બુધ પણ હાજર, બનશે ઘણા રાજયોગ, આ રાશિઓને મળશે અઢળક ફાયદો !

Surya Gochar: સૂર્ય આજે કુંભ રાશિમાં ગોચર કરશે. કુંભ રાશિમાં, સૂર્ય શનિ અને રાહુ સાથે પણ યુતિ કરશે. અહીં અમે તમને જણાવીશું કે સૂર્યની રાશિના આ પરિવર્તનથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થવાની સંભાવના છે.
 

Updated:Feb 13, 2026, 09:47 PM IST

Surya Gochar: સૂર્ય દર મહિને રાશિ બદલે છે, અને આનાથી કેટલીક રાશિઓ માટે લાભ થાય છે, જ્યારે અન્ય રાશિઓ માટે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. નોંધનીય છે કે આ પહેલા, સૂર્ય શનિની મકર રાશિમાં હતો, અને હવે તે શનિની કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, પરંતુ અહીં તફાવત એ છે કે રાહુ પણ કુંભ રાશિમાં હશે.   

આમ, રાહુની હાજરી ગ્રહણ બનાવશે. બુધ પણ કુંભ રાશિમાં હોવાથી બુધાદિત્ય યોગ બનશે. વધુમાં, શુક્ર સાથે, શુક્રાદિત્ય રાજયોગ બનશે. સૂર્યના આ યુતિને કારણે, ઘણી રાશિઓને ફાયદો થશે.   

વૃષભ રાશિ:  સૂર્ય કુંભ રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, જે તમારી રાશિ માટે લાભની તકો ઉભી કરી રહ્યો છે. વૃષભ રાશિમાં પિતા સાથેના સારા સંબંધોથી લઈને વ્યવસાય અને કાર્યમાં આદર સુધી સકારાત્મક ફેરફારોનો અનુભવ થશે. આનાથી આ રાશિના લોકો માટે સકારાત્મક ફેરફારો આવશે. બાબતોનો ઉકેલ આવશે, અને તમારો તણાવ ઓછો થશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમારા જીવનસાથી સાથેનો તમારો સંબંધ પણ સુધરશે.  

સિંહ રાશિ: સૂર્ય ગોચર સિંહ રાશિના લોકો માટે નવી ઉર્જા લાવે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત પણ તમારા માટે બનશે, કારણ કે આ ગોચર સાથે તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમારા વ્યવસાય અને નોકરી બંનેમાં પરિસ્થિતિઓ બદલાશે, અને સકારાત્મક ફેરફારો તમને લાભ કરશે.  

કુંભ રાશિ:  સૂર્યનું ગોચર તમને સારા સંબંધો બનાવવામાં મદદ કરશે, ખાસ કરીને ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે, જે તમારા વ્યવસાયને લાભ કરશે. જો તમે પરીક્ષા આપી રહ્યા છો, તો સરકારી નોકરી માટે પણ તકો છે.  

કર્ક રાશિ: કર્ક રાશિના લોકો માટે સૂર્ય ગોચર પણ ખાસ રહેશે. આ રાશિના લોકો તેમના પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક ક્ષણોનો અનુભવ કરશે. વ્યવસાય તમારા માટે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે, તેથી તેના પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. તમારા માતાપિતા પણ જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં તમને ટેકો આપશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે, પરંતુ આ સમય દરમિયાન વધુ પડતા તણાવથી બચો.  

ધન રાશિ: ધન રાશિ માટે સૂર્યનું ગોચર તમને જીવનમાં આગળ ધપાવશે. તમારી કારકિર્દીમાં તકો તમારી રાહ જોઈ રહી છે, જ્યાં તમને ફાયદો થશે. તમારે તમારા લક્ષ્યો પર નજીકથી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની અને શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની જરૂર છે, ભલે તે સમયમર્યાદામાં હોય. તમારી સખત મહેનત અહીં મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

