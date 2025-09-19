નવરાત્રીમાં નક્ષત્ર બદલશે સૂર્ય, 27 સપ્ટેમ્બરથી આ 3 રાશિના લોકો જીવશે રાજા જેવું જીવન !
Sun Transit: નવરાત્રિ દરમિયાન સૂર્ય પોતાનું નક્ષત્ર બદલશે. તે ચંદ્રના નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. ચંદ્રના નક્ષત્રમાં સૂર્યનો પ્રવેશ કેટલીક રાશિઓ માટે શુભ સમય લાવી શકે છે. સૂર્યના નક્ષત્ર પરિવર્તન માટે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણો.
Sun Transit: ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય સમયાંતરે પોતાનું નક્ષત્ર બદલે છે. નવરાત્રિમાં સૂર્ય હસ્ત નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. ચંદ્ર હસ્ત નક્ષત્રનો અધિપતિ છે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, સૂર્યનું હસ્ત નક્ષત્રમાં ગોચર 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 7:14 વાગ્યે થશે.
સૂર્ય 9 ઓક્ટોબર સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે અને મેષથી મીન સુધીની તમામ 12 રાશિઓને પ્રભાવિત કરશે. સૂર્યના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી મેષ સહિત ત્રણ રાશિઓ માટે સકારાત્મક પરિણામો આવશે. જાણો સૂર્યના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે.
તુલા રાશિ: સૂર્યના નક્ષત્રનું ગોચર તુલા રાશિના લોકો માટે અનુકૂળ રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમને તમારા કાર્યસ્થળમાં પ્રગતિ મળી શકે છે. તમને આવકમાં વધારો થવાની સાથે નાણાકીય સ્થિરતા પણ મળી શકે છે. માનસિક મુશ્કેલીઓ દૂર થશે. આ સમય વેપારીઓ માટે ફાયદાકારક રહી શકે છે. જોકે, પૈસા સંબંધિત બાબતોમાં ઉતાવળ કરવાનું ટાળો, નહીં તો તમને નુકસાન થઈ શકે છે. તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેશો.
મીન રાશિ: સૂર્યના નક્ષત્રનું ગોચર મીન રાશિ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમને નવા સ્ત્રોતોમાંથી નાણાકીય લાભ મળી શકે છે. અટકેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓ કોઈ મહત્વપૂર્ણ સોદા પર હસ્તાક્ષર કરી શકે છે. સંબંધો મજબૂત બનશે. તમને તમારા જીવનસાથીનો સહયોગ મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય અનુકૂળ રહેશે.
મેષ રાશિ: સૂર્યનો નક્ષત્ર પરિવર્તન મેષ રાશિ માટે શુભ રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારાના સંકેતો છે. ઉર્જા અને આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમે માનસિક શાંતિનો અનુભવ કરશો. પરિણીત લોકોને જીવનસાથીનો સાથ મળશે, જ્યારે સિંગલ લોકોને લગ્નના પ્રસ્તાવ મળી શકે છે. માન અને સન્માન વધશે. તમને તમારા કાર્યમાં સફળતા મળશે.
