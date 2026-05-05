/સુર્ય કરશે મૃગશિરા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ, રાતોરાત ચમકશે આ 5 રાશિની કિસ્મત, થશે અપાર ધનલાભ !

Sun Transit in Mrigshira Nakshatra: જ્યોતિષ ગણતરી મુજબ, સૂર્ય 8 જૂન, 2026ના રોજ મૃગશિરા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. પરિણામે, મંગળ રાશિમાં સૂર્યનો પ્રવેશ ખૂબ પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, સૂર્ય અને મૃગશિરા નક્ષત્રો વચ્ચે મિત્રતાભર્યું બંધન છે, તેથી સૂર્યનું આ ગોચર પાંચ રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ અને લાભદાયી રહેશે. ચાલો જાણીએ કે સૂર્યના ગોચરને કારણે કઈ પાંચ રાશિઓ તેમના જીવનમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો અનુભવશે.
Sun Transit in Mrigshira Nakshatra: જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી, સૂર્યનું આ ગોચર અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. આનું કારણ એ છે કે મંગળ મૃગશિરાનો અધિપતિ છે, અને સૂર્ય અને મંગળ મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધ ધરાવે છે. પરિણામે, સૂર્યનું આ ગોચર પાંચ રાશિઓ માટે રાજયોગ જેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરશે.
વૃશ્ચિક રાશિ: મંગળ તમારી રાશિનો સ્વામી ગ્રહ હોવાથી, સૂર્યનું આ ગોચર તમારા માટે પ્રગતિના દ્વાર ખોલશે. તમે તમારા શત્રુઓ પર વિજય મેળવશો અને લાંબી બીમારીઓથી મુક્તિ મેળવશો. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સુવર્ણ સમય છે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે, જે તમારી નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે.
વૃષભ રાશિ: સૂર્ય તમારી રાશિ છોડીને મૃગશિરામાં પ્રવેશ કરશે, જેનાથી તમારી વાણી અને વ્યક્તિત્વમાં સુધારો થશે. રોકાણ માટે આ ઉત્તમ સમય છે. ઉદ્યોગપતિઓને અચાનક કોઈ મોટા સોદામાંથી પૈસા મળી શકે છે. સાચવેલી સંપત્તિમાં વધારો થશે, અને તમે કોઈ કિંમતી વસ્તુ અથવા વાહન ખરીદી શકો છો.
સિંહ રાશિ: સૂર્ય તમારી રાશિનો અધિપતિ છે, તેથી તેના નક્ષત્ર પરિવર્તનની તમારા પર સીધી હકારાત્મક અસર પડશે. સમાજમાં તમારું માન અને દરજ્જો વધશે. જો તમે રાજકારણ કે વહીવટમાં સામેલ છો, તો તમને મોટી સફળતા મળી શકે છે. નોકરી કરતા લોકો માટે પગાર વધારો અથવા પ્રમોશનના સંકેતો છે.
મેષ રાશિ: આ રાશિના અધિપતિ મંગળ મેષ રાશિનો અધિપતિ છે, તેથી સૂર્યનું આ ગોચર તમારા માટે ખૂબ જ ખાસ રહેશે. કામકાજમાં તમારી હિંમત અને બહાદુરીની પ્રશંસા થશે. બાકી રહેલા સરકારી કામ પૂર્ણ થશે. પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થવાની શક્યતા છે અને આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે.
કન્યા રાશિ: મૃગશિરા નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર તમારા ભાગ્યના ઘરને જાગૃત કરશે, આ સમય દરમિયાન તમને સંપૂર્ણ નસીબ લાવશે. લાંબા અંતરની મુસાફરી સુખદ અને નફાકારક રહેશે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ વધશે, અને તમને માનસિક શાંતિ મળશે. વિદેશી વ્યવસાયમાં રોકાયેલા લોકોને નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)