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ભાગ્ય બદલાવાનો સમય આવી ગયો! 6 જુલાઈથી આ 4 રાશિઓ પર થશે સૂર્યદેવની વિશેષ કૃપા!

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 03, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:10 PM IST

Surya Nakshatra Parivartan: સૂર્ય જુલાઈના પહેલા અઠવાડિયામાં જ પોતાનું નક્ષત્ર બદલવાનો છે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તન ચાર રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ અને ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. જાણો સૂર્યના નક્ષત્ર ગોચરને કારણે કઈ રાશિઓના ભાગ્યમાં પરિવર્તન આવશે.
 

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Surya Nakshatra Parivartan: સૂર્યની રાશિની જેમ, નક્ષત્રો પણ ચોક્કસ સમયે બદલાય છે. 6 જુલાઈ, 2026ના રોજ, સૂર્ય પુનર્વાસુ નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે અને 19 જુલાઈ સુધી ત્યાં રહેશે. ગુરુ પુનર્વાસુ નક્ષત્રનો અધિપતિ છે. ગુરુ અને સૂર્ય વચ્ચે મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધ છે.   

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ગુરુના નક્ષત્રમાં સૂર્યનો પ્રવેશ બધી 12 રાશિઓને અસર કરશે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, સૂર્યના નક્ષત્ર પરિવર્તન કેટલીક ભાગ્યશાળી રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ અને પ્રભાવશાળી સાબિત થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કે સૂર્યના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે.  

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સિંહ રાશિ: સૂર્ય સિંહ રાશિનો અધિપતિ છે. સૂર્યના પ્રભાવ હેઠળ, સિંહ રાશિના લોકો અટકેલા કાર્યોમાં ગતિ મેળવશે. સંબંધોમાં ભાવનાત્મક જોડાણ વધશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. પરિવારમાં ખુશીઓ આવશે. તમને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. કામકાજમાં સારા પરિણામો જોવા મળશે. જમીન, મકાનો અથવા વાહન ખરીદવાની શક્યતા છે. આ સમયે તમારી કોઈ ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ શકે છે.  

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મેષ રાશિ: સૂર્યના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી મેષ રાશિના લોકોને શુભ પરિણામો મળશે. સંબંધોમાં સુધારો થશે. વૈવાહિક જીવન મધુર બનશે. વ્યવસાયિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા રહેશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભથી નાણાકીય સ્થિરતા આવી શકે છે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. નોકરીની સ્થિતિમાં સુધારો થશે.  

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મકર રાશિ: સૂર્યના નક્ષત્રમાં પરિવર્તન મકર રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારા જીવનમાં ખુશીઓ આવશે. તમને પરિવારના કોઈ સભ્ય અથવા સંબંધી તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે, જે આનંદ લાવશે. તમને પ્રિયજનો તરફથી ટેકો મળશે. વિદેશ પ્રવાસની શક્યતા છે. તમારી હિંમત વધશે. તમને તમારા કાર્યમાં સફળતા મળશે. તમને કામ પર નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે.

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કન્યા રાશિ: સૂર્યના નક્ષત્રમાં પરિવર્તન કન્યા રાશિના જાતકો માટે સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમને રોકાણની સારી તકો મળશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે, અને જૂના માર્ગો દ્વારા પૈસા પણ વહેશે. ઉદ્યોગપતિઓને વિસ્તરણ માટે સારી તકો મળશે, જેનો તેઓ સંપૂર્ણ લાભ લેશે. સદનસીબે, બાકી રહેલા કામ પૂર્ણ થઈ શકે છે.  

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

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Sun transit in punarvasu nakshatra
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