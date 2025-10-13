દિવાળી પછી આ 3 રાશિઓનો બદલાશે સમય ! સૂર્ય-રાહુના નક્ષત્રમાં કરશે ગોચર
Sun Transit: દિવાળી પછી સૂર્ય રાહુના નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કેટલીક રાશિઓ માટે સારો સમય લાવી શકે છે. આ રાશિઓ નાણાકીય, કારકિર્દી અને વ્યાવસાયિક જીવનમાં સકારાત્મક પરિણામોનો અનુભવ કરશે. સૂર્યના નક્ષત્ર પરિવર્તન સાથે આ રાશિઓનો ભાગ્યોદય થશે.
Sun Transit: જેમ સૂર્ય સમયાંતરે પોતાની રાશિ બદલે છે, તેવી જ રીતે તે પોતાના નક્ષત્ર પણ બદલે છે. દિવાળી પછી, સૂર્ય પોતાના નક્ષત્ર બદલશે. આ વર્ષે દિવાળી 20 ઓક્ટોબરે છે, જ્યારે સૂર્ય 24 ઓક્ટોબરે સ્વાતિ નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે અને 5 નવેમ્બર સુધી ત્યાં રહેશે.
જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, રાહુને સ્વાતિ નક્ષત્રનો સ્વામી માનવામાં આવે છે. રાહુના નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર બધી 12 રાશિઓ પર અસર કરશે. જો કે, કેટલીક ભાગ્યશાળી રાશિઓ માટે, સૂર્યનું નક્ષત્ર ગોચર સકારાત્મક ફેરફારો, પ્રગતિ અને સકારાત્મક ઉર્જા લાવશે.
તુલા રાશિ: સૂર્યનું ગોચર તુલા રાશિ માટે સારું રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમને નસીબ સાથ આપશે, જે બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરશે. તમારા કારકિર્દી અને અંગત જીવનમાં સંતુલન રહેશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમારી હિંમત ફળશે. તમને પ્રિયજનો તરફથી સહયોગ મળશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારાના સંકેતો છે. તમારા પ્રિયજનો વધશે. ઘરેલું સુખમાં વધારો થઈ શકે છે.
કુંભ રાશિ: સૂર્યના નક્ષત્રમાં પરિવર્તન કુંભ રાશિ માટે અનુકૂળ રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમને નસીબ તમારા પક્ષમાં મળશે, જે બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. તમારા જીવનમાં સકારાત્મક ઉર્જાનો પ્રવાહ આવશે. તમે તમારી નોકરીમાં પ્રગતિ કરશો. આવકના નવા સ્ત્રોતો બનશે, અને જૂના સ્ત્રોતોમાંથી પૈસા પણ વહેશે.
ધન રાશિ: સૂર્યના નક્ષત્રમાં પરિવર્તન ધનુ રાશિ માટે અનુકૂળ રહેશે. આ સમય દરમિયાન નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશન અને આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. તમને તમારા નેતૃત્વ કૌશલ્યનું પ્રદર્શન કરવાની તકો મળશે. મુસાફરી ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમે વ્યવસાયિક રીતે ચમકી શકો છો. જમીન, મકાનો અને વાહનો ખરીદવાની શક્યતા છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
