Surya Gochar: મેષ સહિત આ રાશિઓના 10 દિવસ પછી બદલાશે સમય, જ્યારે સૂર્ય શનિની નક્ષત્રમાં કરશે ગોચર
Surya Gochar: હાલમાં, સૂર્ય કુંભ રાશિ અને પૂર્વા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં છે, અને લગભગ 10 દિવસમાં તેનો માર્ગ બદલશે. સૂર્યનું ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે દિવસ બદલી શકે છે.
Surya Gochar: સૂર્ય દેવ બધા ગ્રહોમાં રાજાની ભૂમિકા ભજવે છે. સૂર્યનું ગોચર સમયાંતરે થાય છે. સૂર્યને આત્મવિશ્વાસ અને સન્માનનો કારક માનવામાં આવે છે. મેષ રાશિથી મીન રાશિમાં સૂર્યના ગોચરની અસર અનુભવાય છે. સૂર્ય ગ્રહોનો રાજા છે, અને તેની ગતિ કેટલીક રાશિઓ માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. જો કે, અન્ય રાશિઓ માટે, તેની ગતિ પણ સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે.
હાલમાં, સૂર્ય કુંભ રાશિમાં છે અને પૂર્વા ભાદ્રપદ નક્ષત્ર છે, જે લગભગ 10 દિવસ પછી તેની ગતિ બદલશે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, સૂર્યનું ગોચર ઉત્તરા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં થશે, જે શનિનું નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે, જેમાંથી સૂર્ય 18 માર્ચે ગોચર કરશે. સૂર્ય 31 માર્ચ સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે. શનિને ઉત્તરા ભાદ્રપદ નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ માનવામાં આવે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ: શનિની નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. જીવન ખુશીઓથી ભરેલું રહેશે. તમે તમારા કારકિર્દીના દરેક લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવામાં સફળ થશો. અણધાર્યા સ્ત્રોતોમાંથી પૈસા આવશે. તે જ સમયે, તમારા અને તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમારા જીવનમાં રોમાંસ પણ રહેશે.
તુલા રાશિ: શનિની નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર તુલા રાશિના લોકો માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તમને તમારા રોકાણમાંથી સારો નફો જોવા મળી શકે છે. તમારા વ્યવસાયિક આયોજન સારા રોકાણકારને આકર્ષિત કરી શકે છે. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે, અને તમારા પરિવારમાં શાંતિ રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે.
મેષ રાશિ: શનિના નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર મેષ માટે ફળદાયી માનવામાં આવે છે. વ્યવસાયિકો સારા નફાની અપેક્ષા રાખી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય શુભ માનવામાં આવે છે. પરિવારમાં સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિ રહેશે. મુસાફરીની પણ શક્યતાઓ છે. તમારા જીવનસાથીનું ધ્યાન રાખો.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
