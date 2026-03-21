શનિ અને મંગળનું ગોચર મચાવશે ધમાલ, આ 3 રાશિના લોકોને થશે ફક્ત લાભ જ લાભ !
Saturn And Mars Transit: મંગળના ગોચર સાથે, શનિ અને મંગળનો એક યુતિ બનશે. જ્યારે મંગળ કુંભ રાશિથી મીનમાં ગોચર કરશે, ત્યારે કેટલીક રાશિઓ પર સકારાત્મક અસરો પડશે, જ્યારે અન્ય રાશિઓ પર નકારાત્મક અસરો પડશે.
Saturn And Mars Transit: શનિ અને મંગળની ગતિ બધી 12 રાશિઓને અસર કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, મંગળને ગ્રહોનો સેનાપતિ માનવામાં આવે છે. શનિને કર્મનો દાતા અને ન્યાયાધીશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હાલમાં, મંગળ કુંભ રાશિમાં છે, જ્યારે શનિ મીનમાં છે. મંગળની ગતિ ટૂંક સમયમાં બદલાવાની છે.
જ્યારે મંગળ કુંભ રાશિથી મીનમાં ગોચર કરશે, ત્યારે કેટલીક રાશિઓ પર સકારાત્મક અસર જોવા મળશે. મીનમાં ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળનું ગોચર શનિ અને મંગળ વચ્ચે યુતિ બનશે. દૃક પંચાંગ અનુસાર, મંગળ 2 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ મીનમાં ગોચર કરશે. મંગળના ગોચર સાથે, શનિ અને મંગળનો એક યુતિ બનશે. મંગળ અને શનિનો યુતિ 11 મેના બપોર સુધી ચાલુ રહેશે.
તુલા રાશિ: મીન રાશિમાં શનિ અને મંગળની યુતિ તુલા રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે. લગ્નજીવન સુખદ રહેશે. ખર્ચ પણ વધી શકે છે, તેથી તમારા બજેટનું ધ્યાન રાખો. આ સમય દરમિયાન નવું કાર્ય શરૂ કરવું શુભ રહેશે.
સિંહ રાશિ: મીનમાં શનિ અને મંગળનો યુતિ સિંહ રાશિના જાતકોને ફાયદો થઈ શકે છે. તમને કારકિર્દીમાં પ્રમોશન માટે મહત્વપૂર્ણ કાર્યો મળી શકે છે. સમૃદ્ધિ આવશે. તમારા બાકી રહેલા કામો શરૂ થશે. તમારે તમારા ઓફિસના કાર્યો કુશળતાથી પૂર્ણ કરવાની જરૂર પડશે. કામ માટે વિદેશ પ્રવાસની શક્યતાઓ છે. તમને તમારા બાળકો તરફથી કેટલાક સારા સમાચાર પણ મળશે. પરિવારમાં ખુશ વાતાવરણ રહેશે.
મિથુન રાશિ: મિથુન રાશિના જાતકો માટે, મીન રાશિમાં શનિ અને મંગળની યુતિ અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમને વ્યવસાયિક ક્ષેત્રમાં વિદેશી સોદા મળી શકે છે. ગ્રહોના શુભ પ્રભાવને કારણે તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં પણ સુધારો થઈ શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે ચાલી રહેલી કોઈપણ મુશ્કેલીઓ ધીમે ધીમે સમાપ્ત થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
