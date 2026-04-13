ગણતરીની કલાકોમાં ગ્રહોનો રાજાનું ગોચર, આ 3 રાશિઓના શરૂ થશે ગોલ્ડન દિવસો !
Sun Transit: ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય ટૂંક સમયમાં પોતાનું નક્ષત્ર બદલવા જઈ રહ્યો છે. સૂર્યનું ગોચર તમામ 12 રાશિઓને અસર કરશે. જાણો અશ્વિની નક્ષત્રમાં સૂર્યના ગોચરથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે.
Sun Transit: સૂર્ય દર વર્ષે ગોચર કરે છે. સમયાંતરે, ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય, તેના નક્ષત્રમાં ફેરફાર કરે છે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, સૂર્ય હાલમાં રેવતી નક્ષત્રમાંથી ગોચર કરી રહ્યો છે. ટૂંક સમયમાં, ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય, 14 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સવારે 9:38 વાગ્યે અશ્વિની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. કેતુને અશ્વિની નક્ષત્રનો શાસક ગ્રહ માનવામાં આવે છે.
27 એપ્રિલ સુધી, ગ્રહોનો રાજા સૂર્ય, કેતુના અશ્વિની નક્ષત્રમાંથી ગોચર કરશે. આ ગોચર મેષથી મીન સુધીની રાશિઓને અસર કરશે. ચાલો જાણીએ કે સૂર્યના અશ્વિની નક્ષત્રમાં ગોચરથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થશે. ચાલો જાણીએ સૂર્યના નક્ષત્ર પરિવર્તન માટે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
સિંહ રાશિ: કેતુના અશ્વિની નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર સિંહ રાશિના જાતકો માટે સારા સમાચાર લાવી શકે છે. તેમને અચાનક નાણાકીય લાભનો અનુભવ થઈ શકે છે. તે જ સમયે, તમને કારકિર્દી સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ કાર્યો પણ મળી શકે છે. તમે સ્વસ્થ રહેશો. કેટલાક મુસાફરી પણ કરી શકે છે. નવા લોકો સાથે મુલાકાત પણ શક્ય છે. તમે આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર રહેશો.
મેષ રાશિ: કેતુના અશ્વિની નક્ષત્રમાં સૂર્યના ગોચરને કારણે મેષ રાશિના જાતકો સકારાત્મક ફેરફારો અનુભવી શકે છે. આ ગોચર તમને નાણાકીય લાભ માટે નવા રસ્તા ખોલવામાં મદદ કરશે. તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિ મજબૂત થતી દેખાય છે. તે જ સમયે, ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ બનાવવાનો પ્રયાસ કરો અને બિનજરૂરી ઝઘડા ટાળો. કાર્યસ્થળમાં માન અને સન્માન વધશે.
ધન રાશિ: કેતુના અશ્વિની નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર ધનુ રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર બનાવેલી યોજનાઓ સફળ થશે. તમને તમારા જીવનસાથી તરફથી સહયોગ મળશે અને તમારા પરિવાર સાથે સમય વિતાવશો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો અને વૃદ્ધોની સંભાળ રાખો. આ ગોચર તમને આત્મવિશ્વાસથી ભરી દેશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
