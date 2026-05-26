/ગણતરીની કલાકોમાં ચંદ્રનું મહાગોચર 4 રાશિના લોકો માટે ખૂબ જ શુભ, મળશે અપાર સંપત્તિ અને મન થશે શાંત!

Moon Gochar in Tula: ચંદ્રનું તુલા રાશિમાં ગોચર ચાર રાશિઓ માટે ખૂબ જ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કે કઈ વ્યક્તિઓ અપાર સંપત્તિ અને માનસિક શાંતિ મેળવી શકે છે. જેમના જીવનમાં ગણતરીની કલાકોમાં મોટા ફેરફાર થવા જઈ રહ્યા છે.
Moon Gochar in Tula: બુધવાર, 27 મે, 2026ના રોજ જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી ખૂબ જ ખાસ દિવસ બનવાનો છે. આજે ચંદ્ર શુક્રની રાશિ, તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે. બુધવાર, 27 મે, 2026, સાંજે 6.59 વાગ્યે ચંદ્ર તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ચંદ્ર 30 મે સુધી આ રાશિમાં રહેશે. ચાલો જાણીએ કે આ ગોચર કઈ ચાર રાશિઓને અનુકૂળ રહેશે.
તુલા રાશિ: ચંદ્રનું ગોચર તુલા રાશિ માટે શુભ સાબિત થશે. કામ પર કામ સરળ બની શકે છે. અટકેલા ભંડોળ પ્રાપ્ત થશે. મન શાંત રહેશે, અને કોઈપણ મોટી ચિંતાઓનું નિરાકરણ આવશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. પરિણીત યુગલોના સંબંધો ગાઢ બનશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે.
મીન રાશિ: ચંદ્ર ગોચર મીન રાશિ માટે નફાના માર્ગો ખોલશે. કારકિર્દીની નવી તકો અને મોટા વ્યવસાયિક સોદા શક્ય બની શકે છે. જૂના સંબંધોમાં સુધારો થશે. તમે લાંબી મુસાફરી શરૂ કરી શકો છો. મિત્રો અને પરિચિતો તરફથી તમને નોંધપાત્ર ટેકો મળી શકે છે. તમારું મન શાંત અને ખુશ રહેશે.
કર્ક રાશિ: ચંદ્રનો તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કર્ક રાશિના લોકો માટે શુભ પરિણામ લાવી શકે છે. કોઈપણ ચાલી રહેલા કૌટુંબિક વિવાદોનો ઉકેલ આવશે. સ્થાવર મિલકત સંબંધિત પ્રયાસો ધરાવતા લોકો સફળ થશે. તેમની માતા સાથેના તેમના સંબંધો ગાઢ બનશે. નાણાકીય લાભની શક્યતાઓ હોઈ શકે છે. જોકે, ખર્ચ વધી શકે છે, તેથી આ વાતનું ધ્યાન રાખો.
કન્યા રાશિ: આ રાશિના લોકો માટે, ચંદ્રનું તુલા રાશિમાં ગોચર શુભ પરિણામો લાવશે. સુખ, સમૃદ્ધિ અને આવકમાં વધારો થશે, જેનાથી માનસિક શાંતિ મળશે. પૈતૃક સંપત્તિમાંથી લાભ થવાની શક્યતા રહેશે. નજીકના ભવિષ્યમાં નવા સંપર્કો નોંધપાત્ર લાભ અને કૌટુંબિક સહયોગ લાવી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)