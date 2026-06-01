ગણતરીની કલાકોમાં ગ્રહોના રાજકુમારનું ગોચર, આ 3 રાશિના દરેક અટકેલા કામ થશે પુરા અને ફાયદો !

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 01, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 07:07 PM IST

Budh Gochar: બુધના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી કેટલીક રાશિઓ માટે સુવર્ણ યુગની શરૂઆત થઈ શકે છે. ચાલો જોઈએ કે બુધના નક્ષત્રમાં પરિવર્તન સાથે કઈ રાશિઓના ભાગ્યમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.
 

Budh Gochar: બુધ ગ્રહોનો રાજકુમાર છે. બુધનું નક્ષત્ર સમયાંતરે બદલાય છે. હાલમાં, બુધ તેની પોતાની રાશિ, મિથુન અને મૃગશિરામાં છે. બુધ દર મહિને નક્ષત્ર બદલે છે. આવતીકાલે, મંગળવારે, બુધની ગતિ બદલાવાની છે. હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, બુધ સવારે 6:14 વાગ્યે આર્દ્રા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે.   

રાહુનું શાસન આર્દ્રા નક્ષત્ર પર છે. તેથી, બુધના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી કેટલીક રાશિઓ માટે બેસ્ટ સમયની શરૂઆત થઈ શકે છે. ચાલો જોઈએ કે બુધના નક્ષત્ર પરિવર્તન સાથે કઈ રાશિઓના ભાગ્યમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.  

સિંહ રાશિ: બુધના નક્ષત્રમાં પરિવર્તન સિંહ રાશિ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તેઓ કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ માટે જવાબદાર હોઈ શકે છે. તેઓ તેમના જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવશે. તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. તમારા લગ્ન જીવનમાં મધુરતા લાવવા માટે, તમારા જીવનસાથી સાથે બેસીને વાત કરો. વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. સ્વાસ્થ્ય સુધરશે, અને પ્રેમીઓ વચ્ચેના સંબંધો ગાઢ બનશે.  

મિથુન રાશિ: બુધ રાશિના જાતકો માટે બુધ રાશિમાં પરિવર્તન ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારું વ્યક્તિત્વ ચમકશે. નોકરી કરનારાઓને તેમના બોસ તરફથી સહયોગ મળશે. નાણાકીય પરિસ્થિતિ સારી રહેશે. વ્યવસાયમાં નફો થવાની સંભાવના છે. તમને તમારા બાળકો સંબંધિત સારા સમાચાર મળી શકે છે. તમે કોઈ ખાસ યાત્રા પર પણ જઈ શકો છો. ભાગ્ય તમારા પક્ષમાં રહેશે. અટકેલા પૈસા મળવાની પણ શક્યતા છે.  

કુંભ રાશિ: કુંભ રાશિના જાતકો માટે બુધ રાશિમાં પરિવર્તન શુભ માનવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના શિક્ષકોનો સહયોગ મળશે. તમે મિત્રો અથવા સંબંધીઓ સાથે પ્રવાસનું આયોજન કરી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે સમય વિતાવવો સારો રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. વ્યવસાયિક યોજનાઓ સફળ થશે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

