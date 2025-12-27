2026નો સૌથી ખરાબ સમય ! રાહુ, મંગળ અને શનિ આ 4 રાશિઓની આકરી પરીક્ષા, જાણો
Shani Rahu Mangal Yuti: 2026માં, રાહુ, મંગળ અને શનિ એક દુર્લભ યુતિ બનાવશે. મંગળ-રાહુ ફેબ્રુઆરીમાં અંગારક યોગ બનાવશે, અને મંગળ-શનિ એપ્રિલમાં એક યુતિ બનાવશે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, આ ગ્રહ યુતિ ચાર રાશિઓ માટે તણાવ, અવરોધો અને સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે.
Shani Rahu Mangal Yuti: નવા વર્ષ 2026માં, ઘણા દુર્લભ ગ્રહ યુતિ બનશે જે ચોક્કસ રાશિઓને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. રાહુ, મંગળ અને શનિ, ખાસ કરીને ઊંઘ હરામ કરી શકે છે. 2026ની શરૂઆતમાં, રાહુ કુંભ રાશિમાં અને શનિ મીનમાં રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, મંગળ 23 ફેબ્રુઆરીએ કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, રાહુ સાથે અંગારક યોગ બનાવશે. ત્યારબાદ, 2જી એપ્રિલે, મંગળ મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, શનિ સાથે યુતિ બનાવશે. આ યુતિ 11 મે સુધી ચાલશે. જ્યોતિષીઓ કહે છે કે રાહુ અને શનિ સાથે મંગળનો યુતિ ચાર રાશિઓ માટે મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી શકે છે.
સિંહ: સિંહ રાશિના જાતકો માટે અંગારક યોગ કારકિર્દી અને રોજગાર સંબંધિત સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. વધુમાં, શનિ અને મંગળનો યુતિ પણ તમને મુશ્કેલીમાં મૂકશે. તમારે તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં આગળ વધવા માટે વધુ મહેનત કરવી પડશે. વિરોધીઓ તમારા પ્રગતિના માર્ગમાં અવરોધો ઉભા કરી શકે છે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય અને કારકિર્દી સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. બીમારી મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે.
મીન રાશિ: જ્યારે શનિ અને મંગળ તમારી રાશિમાં સાથે હોય છે, ત્યારે આ સમય તમારા માટે વધુ પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. તમે હાલમાં સાડાસાતીના સૌથી પીડાદાયક બીજા તબક્કાનો અનુભવ કરી રહ્યા છો. તમને નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે. ખોટા નિર્ણયો લેવાથી તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ શકે છે. નોકરી, વ્યવસાય અને નાણાકીય બાબતોને લગતા નિર્ણયો કાળજીપૂર્વક લેવા જોઈએ. કોઈપણ મોટું પગલું ભરતા પહેલા વિશ્વસનીય લોકોની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે.
મેષ: રાહુ-મંગળ અથવા મંગળ-શનિની યુતિ મેષ રાશિના લોકોને ગંભીર મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. માન-સન્માન ગુમાવવાનું કે તમારી છબી ખરાબ થવાનું જોખમ છે. તમારી નજીકની કોઈ વ્યક્તિ તમારી પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમને માનસિક દબાણનો અનુભવ થઈ શકે છે. સામાજિક માન-સન્માન જાળવવા માટે તમારે સંઘર્ષ કરવો પડશે. કામ પર પણ સતર્કતા રાખવી જરૂરી છે.
કુંભ: શનિ, મંગળ અને રાહુ તમારી નાણાકીય પ્રગતિમાં અવરોધ લાવી શકે છે. નાણાકીય વિવાદ તમને પોલીસ સ્ટેશન અથવા કોર્ટમાં લઈ જઈ શકે છે. પૈસા ફસાઈ જવાનો કે ફસાઈ જવાનો ભય છે. આ સમય દરમિયાન દેવામાં કે લોનમાં ફસાઈ જવાનું ટાળો. તમારા સ્વાસ્થ્ય અને માનસિક સ્થિતિ પર અસર પડી શકે છે. તમે બિનજરૂરી તણાવ, ઉદાસી અથવા હતાશા અનુભવી શકો છો. હાડકાં અને ચેતા સંબંધિત સમસ્યાઓ મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે.
