ગુજરાતના હવામાનમાં આવ્યો પલટો, આગામી 2 દિવસ આ જિલ્લામાં કડકા-ભડાકા સાથે વરસાદની આગાહી

Written ByDIPAK CHAVDAUpdated byDIPAK CHAVDA
Published: May 22, 2026, 07:01 PM IST|Updated: May 22, 2026, 07:01 PM IST

Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતમાં એક તરફ કાળઝાળ ગરમીથી લોકો ત્રાહિમામ પોકારી રહ્યા છે. તો બીજી તરફ હવામાન વિભાગે વરસાદની આગાહી કરીને રાહતના સમાચાર આપ્યા છે. પરંતુ આ રાહત ખેડૂતો માટે ચિંતાનું કારણ પણ બની શકે છે. કારણ કે ઉનાળુ પાક અને ખાસ કરીને કેરીના પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. શું છે હવામાન વિભાગની આગાહી અને શું કહે છે આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલ? ચાલો જાણીએ.

ગુજરાતમાં ગરમીનો પારો સતત ઉંચકાઈ રહ્યો છે. બપોરના સમયે રસ્તાઓ સૂમસામ દેખાઈ રહ્યા છે. લોકો ગરમીથી બચવા ઠંડા પીણાં અને છાંયડાનો સહારો લઈ રહ્યા છે. ત્યારે હવે હવામાન વિભાગે વરસાદની આગાહી કરીને વાતાવરણમાં નવો વળાંક આવવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે.

ક્યાં 2 દિવસ વરસાદની આગાહી?

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં આગામી બે દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. જેમાં નવસારી, તાપી, અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને ભાવનગર જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. નૈઋત્યનું ચોમાસું ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું હોવાથી વાતાવરણમાં મોટો પલટો જોવા મળી શકે છે.

પરંતુ આ વરસાદ સામાન્ય લોકો માટે રાહત લાવશે તો ખેડૂતો માટે મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે. ખાસ કરીને કેરીના પાક અને ઉનાળુ પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. અચાનક વાતાવરણમાં ફેરફાર અને ગાજવીજ સાથેનો વરસાદ ખેડૂતોની ચિંતા વધારી રહ્યો છે.

શું છે અંબાલાલની આગાહી?

જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટીના વરસાદની આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, 22 મે થી 25 મે દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ બની શકે છે. ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. અંબાલાલે કરેલી વરસાદની આગાહીની વાત કરીએ તો, 22 થી 25 મે સુધી પ્રિ મોન્સૂન વરસાદ, 28 મે થી 3 જૂન ફરી વાતાવરણમાં પલટો, 8 જૂન થી 15 જૂન ફરી વરસાદની શક્યતા અને 23 જૂનથી 28 જૂન ફરી વરસાદી માહોલ બની શકે છે.

અંબાલાલ પટેલના મતે 28 મે થી 3 જૂન વચ્ચે ફરી હવામાનમાં ફેરફાર આવશે. જો કે, વરસાદી શક્યતાઓ વચ્ચે ગરમીમાં પણ વધારો થઈ શકે છે. રોહિણી નક્ષત્ર દરમિયાન સારો વરસાદ થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સાથે જ 8 જૂનથી 15 જૂન વચ્ચે સારો વરસાદ અને સમુદ્રમાં ઊંચા મોજા ઉછળવાની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે. એક તરફ ગરમીથી બેહાલ બનેલું ગુજરાત, તો બીજી તરફ વરસાદની આગાહીએ લોકો માટે રાહત અને ખેડૂતો માટે ચિંતા વધારી છે. હવે સૌની નજર આગામી દિવસોના હવામાન પર ટકેલી છે.

