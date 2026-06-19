/ગુજરાતના વાતાવરણમાં આવ્યો પલટો! આગામી 7 દિવસ આ જિલ્લામાં મેઘરાજા બોલાવશે ધડબડાટી, નવી આગાહીથી બચીને રહેજો

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતમાં હજુ વિધિવત ચોમાસાનું આગમન થયું નથી. ગુજરાતમાં અસહ્ય ગરમી બાદ આખરે મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ છે. ચોમાસા પૂર્વેના વરસાદે રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં પાણી-પાણીની સ્થિતિ સર્જી છે. રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીના કારણે વરસાદ વરસતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. ત્યારે હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે શું કરી છે મહત્વની આગાહી ચાલો જાણીએ.
રાજ્યમાં આગામી સાત દિવસ સુધી વરસાદની આગાહી છે. હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્તા છે. ગુજરાતમાં વિધિવત ચોમાસુ પ્રવેશવાના કોઈ અણસાર જોવા મળી રહ્યા નથી. હાલ ચોમાસું મહારાષ્ટ્રના દક્ષિણીય વિસ્તારમાં સ્થિર થયું છે. 3-4 દિવસ બાદ ચોમાસું આગળ વધવાની શક્યતા છે. ગુજરાતમાં ચોમાસાનો વરસાદ ક્યારે આવશે તે હજુ નક્કી નથી.
હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસ સુધી રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહેવાની આગાહી કરી છે. ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, વાતાવરણમાં સર્જાયેલા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને મોનસુન ટ્રફના કારણે રાજ્યમાં આગામી બે દિવસ મધ્યમથી ભારે વરસાદી માહોલ રહેશે. અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને સામાન્યથી હળવો વરસાદ પડવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. રાજ્યના ઘણા વિસ્તારોમાં 20 જૂન સુધી ભારે વરસાદ પડી શકે છે.
હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં આગામી સાત દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે. જેમાં ખેડા, પંચમહાલ અને વડોદરામાં વરસાદની આજે ખેડા મહીસાગર પંચમહાલ દાહોદ વડોદરા અને છોટા ઉદેપુરમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ પ્રમાણે આજે મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, મહીસાગર, અમદાવાદ, ખેડા, પંચમહાલ, છોટા ઉદેપુર, ભરૂચ અને નર્મદા જિલ્લાના ભાગોમાં વરસાદની સંભાવનાઓ છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે 20 જૂન સુધી ભારે વરસાદ અને 23 જૂન બાદ ચોમાસાની સક્રિય એન્ટ્રીની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. 23થી 26 જૂન દરમિયાન ઉત્તર ગુજરાતમાં સારા વરસાદની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 23 થી 26 જૂન દરમિયાન ઉત્તર ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં સારો એવો વરસાદ જોવા મળશે. જો કે, ગુજરાતમાં વિધિવત ચોમાસું 25 જૂન પછી બેસે તેવી શક્યતા સેવાઈ રહી છે. અત્યારે ચોમાસું થોડું નબળું હોવા છતાં લોકલ સિસ્ટમના કારણે વરસાદી માહોલ જામ્યો છે.
નોંધનીય છે કે, રાજ્યમાં આજના દિવસમાં 48 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે. સૌથી વધુ ખેડાના ગળતેશ્વરમાં 3 ઈંચ વરસાદ પડ્યો છે. તો પંચમહાલના કાલોલમાં અઢી ઈંચ વરસાદ પડ્યો છે. સાત તાલુકામાં એક ઈંચ કરતા વધારે વરસાદ નોંધાયો છે. આજે મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર જોવા મળ્યું. વડોદરા, નર્મદા, દાહોદમાં પણ નોંધપાત્ર વરસાદ પડ્યો છે સુરત, છોટાઉદેપુર, ભાવનગર, અમરેલી, વલસાડ, ગીર સોમનાથમાં પણ હળવો વરસાદ નોંધાયો છે.