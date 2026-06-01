સોના-ચાંદીમાં આવશે મોટો ઘટાડો! એક્સપર્ટ અજય કેડિયા જણાવ્યું કે કેટલો ઘટશે ભાવ, જાણો

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 01, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 06:13 PM IST

Gold Price Prediction: અજય કેડિયાના મતે, ફુગાવા અને આર્થિક મંદીના કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. દિગ્ગજ એક્સપર્ટના મતે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ક્યારે ઘટાડો આવશે અને જાણો ભાવ કેટલો ઘટી શકે છે. 

Gold Price Prediction: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નાગરિકોને એક વર્ષ સુધી સોનું ન ખરીદવા અપીલ કરી છે. તેમણે વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર બચાવવા માટે સોનું ન ખરીદવા વિનંતી કરી છે. ઈરાન કટોકટીને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.   

ભારત ક્રૂડ ઓઇલની આયાત પર નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં વિદેશી હૂંડિયામણ ખર્ચ કરી રહ્યું છે. તેલ ઉપરાંત, સોનાનો સૌથી મોટો વિદેશી હૂંડિયામણ ખર્ચ થાય છે. વિદેશી હૂંડિયામણ બચાવવા માટે સોના પર આયાત ડ્યુટી પણ વધારવામાં આવી છે, અને તેની અસર હવે દેખાઈ રહી છે. દેશમાં સોનાની માંગમાં ઘટાડો થયો છે. આ દરમિયાન, સારા સમાચાર છે કે આગામી દિવસોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થઈ શકે છે.  

અનુભવી કોમોડિટી બજારના નિષ્ણાત અને કેડિયા કોમોડિટીઝના એમડી અજય કેડિયાના મતે, આગામી દિવસોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળી શકે છે. તેમણે આના ઘણા કારણો ટાંક્યા છે. અજય કેડિયાના મતે, ઇતિહાસ પોતાને પુનરાવર્તિત કરી શકે છે.   

વર્તમાન વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ 2008 ના વૈશ્વિક નાણાકીય કટોકટી અને 2022 માં રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધના પ્રારંભિક તબક્કા દરમિયાન જોવા મળી હતી તેના જેવી જ બની રહી છે. ક્રૂડ ઓઇલ ફુગાવો હાલમાં ઝડપથી વધી રહ્યો છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ટૂંક સમયમાં ઘટવાની અપેક્ષા નથી. આનાથી વૈશ્વિક બજારમાં મંદી આવશે.  

તેમના મતે, ઇતિહાસ દર્શાવે છે કે જ્યારે પણ આવી આર્થિક મંદી અથવા કટોકટી શરૂ થાય છે, ત્યારે સોના અને ચાંદીના ભાવ શરૂઆતમાં પ્રવાહિતાના અભાવે વધવાને બદલે ઘટે છે. હાલમાં બજારમાં આવી જ પરિસ્થિતિ વિકસી રહી છે. તેથી, બંને કિંમતી ધાતુઓ ઘટી શકે છે.  

એક્સપર્ટના જણાવ્યા અનુસાર સોનું 1.40 લાખ રૂપિયાથી 1.45 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી ઘટી શકે છે. જ્યારે ચાંદી 2.20 લાખ રૂપિયાથી 2.25 લાખ  રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ સુધી ઘટી શકે છે.  

અજય કેડિયા માને છે કે જો ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર સુધીમાં સોનું અને ચાંદી આ સ્તરે આવી જાય, તો તે લાંબા ગાળાના રોકાણકારો માટે ખરીદી માટે એક સુવર્ણ તક હોઈ શકે છે.  

સપ્ટેમ્બર સુધીમાં વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓમાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે. ત્યારબાદ તહેવારોની મોસમ શરૂ થશે. પરિણામે, સપ્ટેમ્બર પછી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો જોવા મળી શકે છે. તેનું મુખ્ય કારણ કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા સોનાની સતત ભારે ખરીદી છે. કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા આ મજબૂત ખરીદી લાંબા ગાળે ભાવને નવા રેકોર્ડ સ્તરે ધકેલી દેશે.

Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

