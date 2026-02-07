આવતીકાલથી આવશે વાતાવરણમાં પલટો, પશ્ચિમી વિક્ષેપની થશે અસર, અંબાલાલની આગાહી
Gujarat Weather: રાજ્યમાં સતત બદલતા વાતાવરણ વચ્ચે અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતોની ચિંતા વધારે તેવી આગાહી કરી છે. આવતીકાલથી એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની શક્યતા છે. જેથી વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળશે.
10 ફેબ્રુઆરી આસપાસ કેટલાક ભાગોમાં વાદળો આવી શકે છે. 23 ફેબ્રુઆરી આસપાસ કમોસમી વરસાદની શક્યતા પણ રહેલી છે. જેથી અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતોને પાક સંરક્ષણના પગલાં લેવા સૂચન કર્યું છે.
તાપમાનમાં થશે ઘટાડો
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલની આગાહી પ્રમાણે ઉત્તર ભારતના કેટલાક ભાગમાં કમોસમી વરસાદ થવાની સંભાવના છે, જેથી 8થી 111 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં તાપમાન ઘટી શકે છે.
બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લીના ભાગોમાં લઘુત્તમ તાપમાન 15-16 ડિગ્રી આસપાસ રહેવાની સંભાવના છે. કચ્છ વિસ્તારમાં પણ 15 ડિગ્રી સુધી તાપમાન રહી શકે છે. અંબાલાલની આગાહી પ્રમાણે દિવસે ઠંડીમાં ઘટાડો જોવા મળી શકે છે.
અંબાલાલે જણાવ્યા પ્રમાણે દરિયાકાંઠાના ભાગોમાં 20થી 28 ડિગ્રી તાપમાન જોવા મળી શકે છે. જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતમાં લઘુત્તમ તાપમાન 20 ડિગ્રી આસપાસ અને મહત્તમ 28 ડિગ્રી રહી શકે છે.
