ગુજરાતમાં ગરમીથી મળશે રાહત, અંબાલાલ પટેલે કરી વરસાદ અને વાવાઝોડાની મોટી આગાહી!
Ambalala Patel Monsoon Forecast: ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે રાહતના સમાચાર આપ્યા છે. આગામી 6 થી 12 મે દરમિયાન રાજ્યમાં પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીને કારણે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની અને ગરમી ઘટવાની શક્યતા છે. જો કે, મે મહિનાના મધ્યમાં તીવ્ર આંધી-વંટોળ અને જૂન માસમાં અરબી સમુદ્રમાં વાવાઝોડું સક્રિય થવાની આગાહી પણ કરવામાં આવી છે. ચાલો જાણીએ અંબાલાલ પટેલે ચોમાસા અંગે શું કરી છે નવી આગાહી?
ગુજરાતમાં હાલમાં કાળઝાળ ગરમી પડી છે. આ વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે રાહતના સમાચાર આપ્યા છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં ગરમીનું જોર ઘટવાની અને આગામી દિવસોમાં વાતાવરણમાં મોટા પલટા આવવાની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, હવે ગુજરાતમાં ગરમીમાંથી રાહત મળશે. ગુજરાતના તાપમાનમાં ઘટાડો જોવા મળશે. જો કે, દક્ષિણ ગુજરાતમાં દરિયાઈ પવનોને કારણે ભેજનું પ્રમાણ વધશે, જેનાથી લોકોએ ઉકળાટ સહન કરવો પડી શકે છે. મે મહિનાના મધ્યમાં પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં તાપમાનમાં આંશિક વધારો થવાની પણ શક્યતા છે.
અંબાલાલ પટેલે ચોમાસાની આગાહી કરતા જણાવ્યું છે કે, આગામી 6થી 12 મે દરમિયાન ગુજરાતમાં પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. ખાસ કરીને 11થી 20 મે દરમિયાન રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ધૂળની ડમરીઓ અને તીવ્ર આંધી-વંટોળ આવવાની સંભાવના છે. 23 મેના રોજ પણ અણધાર્યો વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. 15 મે પછી અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં હલચલ વધશે. મેના અંતમાં બંગાળની ખાડીમાં ચક્રવાત સર્જાઈ શકે છે. 8 જૂન બાદ અરબ સાગર સક્રિય થતાં ગુજરાતના દરિયાકાંઠે વાવાઝોડું આકાર લે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે.
મે મહિનામાં માત્ર વરસાદ જ નહીં, પણ પવનનું જોર પણ વધશે. અંબાલાલ પટેલે ચેતવણી આપી છે કે 11 થી 20 મે દરમિયાન રાજ્યના અનેક ભાગોમાં તીવ્ર આંધી-વંટોળ ફૂંકાઈ શકે છે. ધૂળની ડમરીઓ ઉડવાને કારણે વિઝિબિલિટી ઘટી શકે છે અને ખેતીના પાકને પણ અસર થઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન પવનની ગતિ સામાન્ય કરતા વધુ રહેવાની શક્યતા છે. અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, 28 મે સુધીમાં આંદામાન નિકોબાર ટાપુઓ પર ભારે વરસાદ શરૂ થઈ જશે. 1 જૂન સુધીમાં દક્ષિણ ભારતમાં ચોમાસું પહોંચવાની શક્યતા છે.
હવામાન વિભાગના અનુસાર, આગામી 3-4 દિવસ દેશમાં પ્રી-મોન્સૂનની ગતિવિધિઓ જોવા મળશે. એલ નીનો મજબૂત થવાને કારણે પ્રશાંત મહાસાગરના પાણીનું તાપમાન સામાન્ય કરતા વધુ ગરમ થઈ રહ્યું છે. એલ નીનોને કારણે ભારતમાં દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું (જૂનથી સપ્ટેમ્બર) નબળું પડી શકે છે, પરંતુ પ્રી-મોન્સૂન ફેઝમાં હવામાન અસ્થિર રહે છે. આ જ કારણ છે કે 6 દિવસની કાળઝાળ ગરમી બાદ વરસાદ એ પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી છે.
IMD અનુસાર, ઉત્તર અને મધ્ય ભારતમાં માર્ચથી જૂન વચ્ચે પ્રી-મોન્સૂન હોય છે. આ દરમિયાન 'હીટ ડોમ' વેધર પેટર્ન બને છે અને તાપમાન સતત વધતું જાય છે. પરંતુ વચ્ચે-વચ્ચે પ્રી-મોન્સૂનને કારણે ગરમીથી રાહત મળતી રહેશે. મે મહિનાના અંત સુધીમાં પ્રી-મોન્સૂન સંપૂર્ણ રીતે સક્રિય થઈ જશે. અંદાજે 18-20 મેની આસપાસ અંદામાન સાગરમાં ચોમાસું બેસી જશે અને 1 જૂન સુધીમાં કેરળમાં એન્ટ્રી કરી લેશે.
Trending Photos