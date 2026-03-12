Heatwave Alert in Gujarat : ભયાનક ગરમી અને હીટવેવ વચ્ચે રાહત આપતા સમાચાર, 48 કલાક બાદ ગરમીમાંથી રાહત મળશે
Heatwave Alert in Gujarat : રાજ્યવાસીઓ કાળઝાળ ગરમીથી સાવધાન રહેજો. આગામી બે દિવસ હીટવેવની આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે. ખાસ કરીને સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટમાં ગરમીનું ઓરેન્જ એલર્ટ છે. તો બનાસકાંઠા, પાટણ, વડોદરા, સુરતમાં ઓરેન્જ એલર્ટ છે. તેમજ જૂનાગઢ, અમરેલી, મોરબી, કચ્છ, અમદાવાદમાં યલો એલર્ટ છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 2 દિવસ હીટવેવની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ વિશે વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસે જણાવ્યું કે, ઉત્તર પશ્ચિમ ઉત્તરના પવન ફૂંકાયા છે. આજે રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગરનીમ ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. તો કચ્છ, બનાસકાંઠા, મોરબી, જૂનાગઢ, પોરબંદર, અમરેલી, પાટણ, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, સુરતમાં યેલો એલર્ટ જાહેર કરાયું છે.
62 વર્ષના માર્ચ મહિનામાં ત્રીજી વખત વલ્લભ વિદ્યાનગરનું તાપમાન વધ્યું
એ.કે.દાસે જણાવ્યું કે, દિવસ તો ગરમ રહેશે પણ રાત્રિ પણ ગરમ રહેશે. દરિયાકાંઠના વિસ્તારમાં ભેજવાળા અને ગરમ પવન ફૂંકાશે. 48 કલાક બાદ ગરમીમાંથી આંશિક રાહત મળશે. 62 વર્ષના માર્ચ મહિનામાં ત્રીજી વખત વલ્લભ વિદ્યાનગરનું તાપમાન 42.3 ડિગ્રીએ પહોંચ્યું છે. લલ્લભ વિદ્યાનગરનું મહત્તમ તાપમાન 42.3 ડિગ્રી થયું છે. જે સામાન્ય કરતા 8.7 ડીગ્રી તાપમાન ઊંચું નોંધાયું છે.
ક્યાં કેટલું તાપમાન નોંધાયું
હીટટવેવને લઇ રાજ્યમાં ઓરેન્જ અલર્ટ જાહેર કરાયુ છે. અમદાવાદમા આજે હીટવેવથી રાહતની શક્યતા છે. રાજ્યમાં સૌથી વધુ 42.3 ડિગ્રી તાપમાન વલ્લભ વિદ્યાનગરમાં નોંધાયું. રાજકોટમાં 41.9 ડિગ્રી, તો વડોદરામાં 41.6 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. અમદાવાદમાં 41.4 ડિગ્રી, તો સુરેન્દ્રનગરમાં 41.5 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. આ ઉપરાંત સુરતમાં 41 ડિગ્રી, ગાંધીનગરમાં 40.5 ડિગ્રી, ડીસામાં 40.7 ડિગ્રી, અમરેલીમાં 40.7 ડિગ્રી, પોરબંદરમાં 40.2 ડિગ્રી, વેરાવળમાં 40.6 ડિગ્રી, દીવમાં 40.7, મહુવામાં 40.4 અને કેશોદમાં 40.7 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું.
રાજ્યમાં સૌથી ગરમ શહેર તરીકે રાજકોટ નોંધાયું
રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં ગરમીનો પારો 40 ડિગ્રીને પાર પહોંચ્યો છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસથી રાજકોટ શહેરનું તાપમાન 41 થી 42 ડિગ્રી નોંધાઈ રહ્યું છે. રાજ્યમાં સૌથી ગરમ શહેર તરીકે રાજકોટ નોંધાયું છે. સતત પડતી ગરમીને કારણે લોકો ઠંડાપીણાનો સહારો લેતા જોવા મળી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં સાથે સાથે પૂરતા શરીર ઢંકાય તેવા કપડાં અને આંખો પર ગોગલ્સ પહેરી લોકો બહાર નીકળી રહ્યા છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગે બપોરે 1:00 વાગ્યાથી સાંજે 5:00 વાગ્યા સુધી ઘરની બહાર ન નીકળવા અપીલ કરી છે. હીટવેવના કારણે બપોરના સમયે જે લોકો કામથી બહાર નીકળે છે, તેમને પણ પોતાની સાથે પાણીની બોટલ સાથે રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે. હિટ સ્ટ્રોકના બનાવોને લઈને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તમામ આરોગ્ય કેન્દ્ર પર ઓઆરએસ પૂરતા પ્રમાણમાં રાખવા સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. હજુ તો માર્ચ મહિનાની શરૂઆતમાં જ ગરમીનો પારો 40 ડિગ્રી કરતાં વધુ નોંધાતા હવામાન વિભાગે પણ યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આગામી બે દિવસ હજુ પણ હીટવેવ રહેવાની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે ત્યારે લોકો ગરમીથી અકળાતા જોવા મળી રહ્યા છે.
દેશભરના વાતાવરણમાં પલટો
દેશભરમાં હવામાને ફરી એકવાર અલગ-અલગ રંગો બતાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ઉત્તર અને મધ્ય ભારતના રાજ્યોમાં આકરી ગરમી પડવા લાગી છે, જ્યારે પહાડી વિસ્તારોમાં પશ્ચિમી વિક્ષોભની અસરથી વરસાદ-બરફવર્ષાની સંભાવના છે. દેશભરમાં આકરી ગરમીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ઉત્તર અને મધ્ય ભારતના રાજ્યોમાં આકરી ગરમી પડી શકે છે. રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢમાં પારે 40 ડિગ્રીએ પહોંચ્યો છે.
